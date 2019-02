Ex trabajadores de Citrícola Ayuí podrán cobrar sus indemnizaciones

Una vida en la empresa

Embargarían crédito

Mediante un fallo judicial en segunda instancia en la acción interpuesta por los trabajadores, trámite que iniciaron en el año 2015, se determinó que podrán percibir las indemnizaciones adeudadas.El representante legal de los ex empleados de la firma, abogado César Bonato, dio precisiones y confirmó ael fallo de la Sala Laboral de la ciudad de Concordia, "son dos causas de 20 trabajadores por cada expediente, felizmente la sala laboral confirmó el fallo en segunda instancia y no queda otro camino que esperar el pago reclamado por los trabajadores", indicó el letrado."Accionamos contra la empresa, la persona jurídica era Citrícola Ayuí, son créditos post-concursales y no le afecta a los trabajadores esta circunstancia, paralelamente iniciamos un expediente solicitando un embargo preventivo sobre los bienes, hay quintas embargadas, la planta, la cámara de frío, todo lo que pudimos, embargamos, estamos a la espera de efectivizar el reclamo mediante un procedimiento de ejecución de sentencia o pago voluntario, la tan ansiada indemnización para estas personas que en su mayoría superan los 35 ó 40 años dentro de la empresa, es toda una vida y fue muy indignante quedarse afuera sin una indemnización", explicó Bonato.Consultado sobre el valor de los activos manifestó no tener un número exacto pero afirmó "que hay solvencia suficiente para que la gente pueda cobrar todo lo que se les debe".La citrícola había accedido a un crédito hipotecario y existe la posibilidad de embargarlo para que los trabajadores puedan percibir el dinero en ese expediente, "si no podemos lograrlo por cuestiones administrativas o legales, pediremos el procedimiento de ejecución de sentencia, subastando las quintas Mandisoví, cerca de Federación o los bienes que hay en Concordia", detalló.El reclamo de los trabajadores ascendería a 5.000.000 de pesos por grupo, "en el segundo expediente estamos en la etapa de alegatos para pedir sentencia, este fallo es histórico. La citrícola era un emblema para la ciudad y que haya desaparecido es muy doloroso, nos hubiese gustado que cada familia tuviera su trabajo".