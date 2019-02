El consumo cerró el año con caídas de dos dígitos y completó un semestre en rojo

Electrodomésticos, también en rojo

El consumo cerró un 2018 para el olvido, con un fuerte desplome en el último trimestre, tanto en el rubro mayorista como en los supermercados y los shoppings, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).La Encuesta de Centros de Compras (shoppings) muestra un derrumbe interanual de 13,3% en diciembre en precios consantes, en lo que fue la sexta caída consecutiva en las ventas del sector. La racha se había agudizado en los últimos meses, dado que en septiembre se hundió 15,1%; en octubre, 18,6% y en noviembre, 16,3%.En total el acumulado de 2018, el consumo en los shoppings cayó 2,4%.En precios corrientes (no tiene en cuenta la inflación), los rubros con mayor incremento fueron ropa y accesorios deportivos (64,1%); librería y papelería (49,7%); perfumería y farmacia (46,4%) e indumentaria, calzado y marroquinería (32,2%). Los peores desempeños los tuvieron electrónicos y computación (-7,8%) y amoblamientos y decoración (-6,8%).Los datos del informe de Supermercados y Autoservicios Mayoristas mostraron un retroceso interanual de 8,7% en diciembre en precios constantes. Al igual que en los shoppings, la racha negativa enlazó su sexto mes de caídas interanuales: julio (-2,8%), agosto (-4,1%), septiembre (-7,9%), octubre (-9,9%) y noviembre (-12,4%).En el acumulado de 2018, la caída fue de 3%.Desde la consultora ACM pronosticaron que en los próximos meses la tendencia del consumo seguirá en baja, debido a los persistentes niveles de inflación y la caída del salario real. "En particular creemos que se observará una mayor caída en las ventas de bienes durables", señaló un informe de la consultora.Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar crecieron apenas 21% en 2018, menos de la mitad que la inflación anual, que fue del 47,6%, informó hoy el Indec.La facturación a precios corrientes, es decir la venta que no incluye el efecto de la inflación en el volumen de ventas, alcanzó el año pasado los $ 100.270 millones, contra $ 82.813 millones registrados en 2017.En diciembre, las ventas cayeron, por segundo mes consecutivo, un 10,4% contra igual mes del 2017, según la encuesta oficial difundida por el organismo.En el cuarto trimestre del año anterior las ventas totales llegaron a 27.119 millones a precios corrientes y crecieron 26,1% respecto de igual período del 2017.En los últimos tres meses del año pasado cayeron las ventas que más bajaron fueron las de equipos de audio, radios y similares, con 1194,4 millones de pesos (34,3%).