El dólar cayó por tercera vez consecutiva y cerró a $ 40

Limitado por una serie de medidas dispuestas por el Banco Central la semana pasada y tras una nueva suba de tasas, el dólar sumó su tercera baja consecutiva al ceder 21 centavos a $ 40 según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias de la city porteña.



Sucedió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa cedió 17 centavos a $ 39,049, pero se mantuvo dentro de la banda cambiaria, hoy ubicada entre $38,54 y $49,87.



La baja se produce como efecto de que la autoridad monetaria implementó el miércoles pasado una política de "tolerancia cero" para contener movimientos bruscos de la divisa, que incluyó, entre otras medidas, una suba de las tasas de interés.



Como es habitual, la autoridad monetaria subastó Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 160.000 millones a una tasa promedio en alza del 49,829% a nueve días de plazo (el viernes había cerrado a 49,521%). El rendimiento máximo fue del 50,4962% y el mínimo, del 46,999%.



Fuentes del mercado coinciden en que los actuales niveles de rendimientos serían los acordes a muy corto plazo para aplacar la presión sobre el peso mayorista, en medio de una notoria prudencia de los inversores.



La moneda norteamericana operó con un recorrido mixto e irregular y con una fluctuación interesante, pero siempre por debajo de los niveles alcanzados hacia el final del viernes pasado.



Los precios alternaron subas y bajas y con transitorios descensos que los llevaron a perforar con cierta frecuencia durante el desarrollo de la rueda el piso de los $ 39.



Los máximos se anotaron a media mañana en los $ 39,05, luego de un arranque de relativa debilidad que situó al tipo de cambio debajo de los $ 39. Los valores más altos anotados en el arranque no pudieron sostenerse por el embate de la oferta que los empujó a mínimos en los $ 38,85, veinte centavos debajo de los máximos de la fecha.



La recuperación impulsada por un repunte de la demanda llevó los precios otra vez por encima de los $ 39, acomodándolos hacia el final en un nivel muy próximo al más alto de la rueda.



"Los precios se alejan de los máximos anuales y se mantienen en un rango más cercano al límite inferior de la zona de no intervención oficial, un nivel que puede alterarse algo en los próximos días debido a la inminencia del fin de mes y el cierre de posiciones que deben liquidarse el jueves de esta semana", destacó el analista Gustavo Quintana.



En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 38,75. En tanto, el "contado con liqui" cedió 15 centavos a $ 39,19. Otros mercados En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a promedio del 44%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 103 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para martes y el miércoles.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se negociaron u$s 868 millones, más del 50% se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $ 39,1850 y $ 40,45 y tasas del 42,37% y 38,52% TNA.



A su vez, las reservas del Banco Central subieron u$s 39 millones hasta los u$s 67.042 millones.