El precio de pasajes al exterior cayó hasta 55%, pero la demanda no repunta

Sin embargo, esa reducción -que igual significó un alza en pesos- no implicó una mejora en las ventas.Entre septiembre y diciembre, la venta de pasajes domésticos y al exterior se redujo 50% en dólares, por la caída sobre todo de éstos últimos, pero también por las menores tarifas en esa divisa y la elección de destinos más cercanos, según las agencias consultadas, Despegar, Almundo, Bibam (Avantrip y Biblos) y Atrápalo.Si bien creció la compra de vuelos domésticos, las tarifas bajaron en pesos por la fuerte competencia local, con el ingreso de nuevas aéreas, lo que redundó en una mayor caída en dólares.Sin embargo, enero dio algo de alivio a las agencias de viaje: la venta se redujo de 28% a 35% interanual en dólares, por debajo del 50% proyectado, en función de la tendencia de los últimos meses de 2018.", explicó Francisco Vigo, country manager de Almundo. "Hubo incluso vuelos directos a Nueva York por u$s 550 para el corto plazo, la menor tarifa en al menos 10 años", destacó.Según datos de, las tarifas internacionales a los principales destinos de los argentinos bajaron de 27% y 55% en enero frente a igual mes de 2018. Por ejemplo, a Santiago de Chile bajaron un 55%, de u$s 312 en enero de 2018 a u$s 138 el mes pasado. Es el destino que más siente la ausencia de argentinos, quienes habían poblado los shopping trasandinos en 2017. Los tickets a Río de Janeiro redujeron su valor 49% interanual; a Miami, 27%; Punta Cana, 29%, y a Cancún, 44%. Cabe aclarar que en enero de 2018 el dólar cotizaba a $ 19, en tanto que el mes pasado promedió los $ 38, con lo cual, pese a las menores tarifas, en pesos los pasajes siguen siendo más caros."Es una buena noticia que haya más gente volando dentro del país, si bien el ticket promedio se redujo. La baja de precios en vuelos internacionales compensó un poco la brusca devaluación, pero igual siguen altos, por la caída del poder adquisitivo. En enero las ventas cayeron menos que en diciembre y que lo previsto; es signo de mejoría.Ayudó la estabilidad del dólar y de la macroeconomía", comentó Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail Online de Bibam (Avantrip). "Hubo muchas ventas de último minuto de pasajes y hoteles, que no se vendieron en los últimos meses de 2018, sobre todo a Brasil y algo a Cancún y Punta Cana. Pero febrero empezó más bajo que enero", aclaró Martín Romano, gerente general de Atrápalo.En enero, las agencias aseguran que se recuperó Brasil a último momento. "Los argentinos se vuelcan más a destinos cercanos. En enero, eligieron sobre todo Brasil, con paquetes a Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador y Porto Seguro", precisó Sebastián Mackinnon, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay. También creció la opción de pagar de antemano, no una vez en el destino: "Con la volatilidad del dólar, todos prefieren garantizar precio; el 95% de lo que vendemos hoy es prepago", dijo Vigo.