El área arrocera sembrada fue baja en Entre Ríos

En Entre Ríos, la superficie sembrada con arroz en la campaña 2018/19 se ubicó 59.950 hectáreas (ha), unas 2.700 ha (4 %) menos en relación a la campaña anterior.



Así dio a conocer la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través de su sistema de información agrícola (SIBER), donde destaca además que esta superficie es la más baja de los últimos 19 años y el cuarto año consecutivo con una caída en el área implantada.



Según el presente informe, dentro de los factores que ocasionaron la reducción del área en los últimos años se encuentran:



- Elevados rendimientos de indiferencia. En los últimos años el rendimiento obtenido a nivel de lote se ha ubicado por debajo del rendimiento de indiferencia, es decir que el productor no ha logrado cosechar los kg/ha necesarios para cubrir su inversión. La excepción se encuentra solamente cuando la siembra se realiza en campo propio (no existe el costo de arrendamiento) junto con un rendimiento elevado.



- Falta de financiación. La producción de arroz requiere una demanda importante de capital y este año en particular el productor no tuvo a disposición créditos accesibles.



- Alta presión impositiva en la energía. La producción de arroz requiere un elevado consumo de electricidad o combustible, los cuales son insumos indispensables para el funcionamiento de las bombas empleadas en el riego.



- No existen seguros multirriesgo. En los últimos años el clima tuvo un comportamiento bastante errático y no existen seguros accesibles que resguarden la inversión del productor.



El SIBER destaca que la caía del área de los últimos años se ha asociado a una disminución de los productores arroceros. Estudios efectuados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) destacan que en el 80 % de los casos donde el productor abandona la actividad, no vuelve a retomarla.



Por otra parte, menciona otro estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos arroja que cada mil hectáreas el arroz da empleo a 80 personas, lo cual es muy superior si se la compara con la de la soja que es de 6.



El departamento con mayor superficie sembrada con arroz fue Villaguay con 16.600 ha, por lo tanto abarcó el 28 % del área total. Fue el único departamento que experimentó un crecimiento interanual que fue del 8 % (1.200 ha). En segundo lugar de importancia se ubicaron: Federación y San Salvador con una participación del 15 y 14% respectivamente.



Estos tres departamentos abarcan 33.950 ha, es decir el 57 % de la superficie sembrada en el ciclo 2018/19.