Sostienen que la producción industrial de las Pymes cayó 8,8% en enero

La producción industrial de las pequeñas y medianas empresas cayó en enero pasado un 8,8% comparado con el mismo periodo del 2018, según un informe elaborado por la CAME.De acuerdo con el organismo, se trata del noveno mes consecutivo que se registran bajas en el sector, que se encuentra trabajando con el 52,9 por ciento de su capacidad instalada.La mayoría de las PyMEs consultadas coincidieron en que "el descenso en la demanda interna fue muy fuerte" y que las exportaciones tampoco repuntaron.También registraron bajas la producción de eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas varias, los minerales no metálicos y los artículos de caucho y plástico.En la comparación contra enero del año pasado, el declive se acentúa porque ese fue un mes donde la actividad había crecido 3,4 por ciento.Daniel García, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Luminarias Eficientes y Domótica (CAFLED), explicó que en su ramo las compañías trabajaron al 30% de su capacidad instalada, y por ahora no se vislumbra un cambio de tendencia.El empresario precisó que "las importaciones provenientes principalmente desde China, están complicando la situación".Si bien solo una pequeña parte de las firmas consultadas consideró que las ventas van a crecer en los próximo meses, las expectativas sobre el dólar, una variable sensible para el productor, se mantuvieron estables: el promedio de los industriales espera que se ubique en $ 49,8 a fin de año.En cuanto a la inversión, sólo 22% de pymes manufactureras tienen previsto realizar nuevos proyectos o desembolsos para mejorar su capacidad, mientras que otro 12,4 por ciento lo está evaluando.