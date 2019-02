La UIA alertó sobre "importante" caída del empleo industrial

El también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), resaltó "la necesidad de lograr una estabilidad macroeconómica que la Argentina no tiene".



"Los números siguen siendo malos", consideró Funes de Rioja al referirse al sector industrial, mientras señaló: "En COPAL venimos siguiendo esto permanentemente. Hay algunos que llegaron a un piso y hay otros que no tienen la sensación todavía de saber dónde está ese piso".



Según su consideración, "lo que tiene que crecer es la creación de empresas privadas, un factor muy deprimido en la Argentina".



"Si uno mira en términos de empleo, el industrial evidentemente ha caído en números importantes", puntualizó en diálogo con FM Milenium.



Además, remarcó: "El universo de empleo formal en la Argentina es de un poco más de seis millones de personas. Obviamente, es muy bajo".



De cara a las negociaciones salariales, analizó: "El año pasado tuvimos paritarias con cláusula de revisión. Si aumentamos las previsiones de inflación nosotros mismos, arrastramos esa inflación".



"Las expectativas se mueven con el dólar, las paritarias. Hay distintos factores que las van empujando", argumentó e insistió: "No hay que alimentar más expectativas de las necesarias porque ha quedado demostrado que el año pasado a los seis, siete meses nos volvimos a sentar".



El dirigente industrial evaluó que "tiene que haber un círculo virtuoso entre salarios, productividad y consumo".



En tanto, criticó la presión impositiva, mientras apuntó: "Nos anotamos en la lista de países en los que generar empleo es muy duro".