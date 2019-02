Misión del FMI concluyó visita con una reunión con Dujovne y Sandleris

Los técnicos encabezados por el economista jefe del caso Argentina, Roberto Cardarelli, analizaron este viernes el cumplimiento de las metas del acuerdo stand by firmado el año pasado en un encuentro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris.



Tras este último paso, la administración de Mauricio Macri espera confiado en que el FMI aprobará ese desembolso, al haber cumplido tanto las metas fiscales como monetarias del Central.



También participaron del encuentro, que se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda, el secretario de Política Económica, Miguel Braun; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; la vicepresidenta segunda del BCRA, Verónica Rappoport; y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.



Cardarelli elaborará el informe que será elevado al Directorio del FMI, el cual a su vez deberá dar su aprobación para liberar el desembolso previsto para marzo.



Desde la misión buscaron ratificar los números que en los despachos oficiales se les fueron entregando a los enviados de Washington y detenerse en aquellos puntos donde aún hay controversias.



Como el Gobierno sobrecumplió las metas comprometidas de déficit fiscal primario y la expansión de la base monetaria, no debería haber trabas para que el directorio libere los fondos luego de la reunión que se realizará en la primera quincena de marzo.



FEn los últimos días, Cardarelli y los técnicos del FMI se habían reunido con dirigentes de la oposición, los ex ministros de Economía Axel Kicillof y Roberto Lavagna, la conducción de la CGT y dirigentes de distintas cámaras empresarias.



Tras reunirse con la central obrera, el jefe de la misión del FMI había señalado su "preocupación" por la situación económica" del país que fue analizada en el encuentro con Dujovne y Sandleris.