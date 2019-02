El sector porcino solicita reducciones a las contribuciones patronales

La Mesa Nacional de Producción Porcina solicitó al Gobierno de Mauricio Macri que incluyan al sector dentro del Decreto 128/2019 que establece reducciones a las contribuciones patronales para varias actividades productivas de las economías regionales.



A través de un comunicado, destacaron que el sector porcino genera 36.000 puestos de trabajo en forma directa -además de otros tantos de manera indirecta-, que hoy se encuentran en riesgo ante la grave crisis que atraviesa la actividad, debido fundamentalmente al fenomenal aumento de los costos de producción que no es acompañado por el precio de venta.



En esta línea, a la hora de argumentar la necesidad de este alivio impositivo para los productores, se advierte que esta situación crítica que viven ya ha provocado pérdidas de puestos de trabajo, lo que se traduce en migración de los campos a las ciudades, generando desarraigo rural, entre otros fenómenos.



Finalmente, el pedido concluye que el sector porcino no puede ni debe seguir a la deriva, ni debe ser dejado de lado en las políticas que beneficien el aumento de trabajo y la disminución de la informalidad laboral, por el bien de la actividad y las familias que la integran, como así también en beneficio de nuestro país.



La solicitud está firmada por las entidades que conforman la Mesa Nacional de Producción Porcina: FAA, SRA, Coninagro, CRA, AAPP, Cappcor, Apporsafe, Capper, Aproporba, Comité Porcinos de Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Productores de Cerdos, Asociación Pormag, Gitep, CAME, FEBA y Cofra.