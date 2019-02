El dólar bajó 35 centavos y cerró a $ 40,21

El dólar se disparó 68 centavos en la semana a $ 40,21 en agencias y bancos, según el promedio de ámbito.com, en medio de una artillería de medidas instrumentadas por el Banco Central para contener el avance registrado a principio de semana.



Sin embargo, este viernes, el billete bajó 35 centavos bajo la sombra del régimen de "tolerancia cero" del Banco Central, que no permite fluctuaciones bruscas.



Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa retrocedió 31 centavos a $ 39,22 pero se mantiene dentro de la zona de no intervención, establecida para la rueda por el Banco Central entre $ 38,426 y $ 49,728.



Toda la jornada fue con tendencia declinante y con bajas en la cotización pero en un escenario de tranquilidad y con un moderado volumen de negocios. Los precios, en este contexto, se movieron otra vez dentro de un amplio rango de fluctuación y con caídas que en algún momento hicieron pensar que perforaría el piso de los $ 39.



Los máximos se anotaron en los $ 39,45 a poco de comenzadas las operaciones de hoy, ocho centavos por debajo de los valores exhibidos en el final previo.



Las órdenes de venta se instalaron desde temprano en el ámbito donde operan los grandes jugadores, generando bajas de los precios que tuvieron una pausa sobre la mitad de la jornada.



Al comienzo del último tramo de la sesión, se acentuaron los ingresos y los precios tuvieron retrocesos que los llevaron a mínimos en $ 39,05, a un paso de perforar el piso de los $ 39.



En ese momento, la autoridad monetaria convalidó una suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que avanzó 49 puntos básicos y llegó a 49,521% promedio.



En la subasta -en la que adjudicó $166.694 millones y generó una expansión de liquidez de $18.306- la tasa máxima fue de 50,4998% y la mínima fue de 47,000%.



Una vez conocido ese resultado, el tipo de cambio mayorista tuvo una pequeña recuperación que lo llevó al nivel registrado en el cierre. El volumen operado fue de u$s 667 millones.



Pese a este retroceso, la moneda norteamericana ascendió 60 centavos en la semana, acumulando tres semanas consecutivas de aumentos en su cotización.



Los precios se alejaron algo de los máximos anuales alcanzados el miércoles de esta semana, pero se mantuvieron hasta el final de la misma con un piso muy sólido por encima de los $ 39.



"La estrategia oficial logró desarticular la presión sobre el tipo de cambio y consiguió que otra vez comience a especularse con el momento probable en el que la cotización vuelva a colocarse por debajo del límite inferior de la zona de no intervención oficial", destacó el operador Gustavo Quintana.



En la plaza informal, el blue sube 50 centavos a $ 39,75. En tanto, el "contado con liqui" cedió 42 centavos a $ 39,34. Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó también a la suba a un promedio del 46%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 81 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes de la semana próxima.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 1.110 millones de este monto más del 65 % se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $ 39,50 y $ 40,80 con tasas del 43,43% y 39,74% TNA. Los plazos más cortos mostraron bajas en el entorno a los cuarenta centavos.



A su vez, las reservas del Banco Central descendieron u$s 49 millones hasta los u$s 66.983 millones.