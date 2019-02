La Argentina acordó pago en Japón con tenedores de bonos "samurái"

El Gobierno acordó en Japón con acreedores de bonos que aún estaban en default el pago del 150% del capital sobre estos títulos denominados en yenes, los "bonos samurái", según información publicada en el país asiáticopor medios especializados.



En la reunión de acreedores celebrada en Tokio se aprobó la propuesta de pago del Gobierno, por unos u$s 26 millones, en la que se contempla cancelar esta deuda a fines de junio.



Pese a que se había llegado a acuerdos con la mayoría de los dueños de los bonos en default, aún quedaban disputas de acreedores. Tal era el caso de acreedores de títulos de Japón, a los que Argentina presentó en enero pasado una propuesta de pago por bonos en yenes japoneses que entraron en cesación de pagos en 2001 y cuyos dueños no aceptaron los canjes propuestos en 2005 y 2010.



"Queremos cerrar todos los temas pendientes", había afirmado el embajador de Argentina en Tokio, Alan Beraud, al dar a conocer en una rueda de prensa los detalles de la oferta el 19 de enero.



Se trata de cuatro series de bonos nominados en yenes, conocidos como bonos samurái, que fueron emitidos entre 1996 y el año 2000 y que entraron en default en 2001 por la crisis económica que atravesó el país y que afectó a sus compromisos de deuda externa, había consignado la agencia EFE.



Los actuales tenedores de bonos samurái, gestionados por dos bancos japoneses, habían sido convocados hoy para votar, en cuatro reuniones sucesivas, la propuesta argentina que establecía un pago del 150 % respecto al capital principal de la deuda, que era de 1.900 millones de yenes (unos u$s 17 millones).



Los tenedores remanentes que no aceptaron los canjes propuestos para los bonos samuráis son cerca del 1,4 % de los originales poseedores de esos títulos, ya que el resto se sumó a las ofertas hechas en 2005 y 2010.



El embajador argentino había dicho que este caso era "uno de los últimos" que le quedaba por resolver al país a raíz del cese de pagos de 2001 y que afectó a tenedores de bonos públicos distribuidos en múltiples naciones, tanto institucionales como privados.



