Se desaceleró el superávit comercial en enero: alcanzó u$s 372 millones

La balanza comercial de enero registró un superávit de u$s 372 millones como consecuencia de la diferencia entre las exportaciones, que en enero sumaron u$s 4.586 millones contra importaciones que ascendieron a u$s 4.214 millones, informó el INDEC.



Sin embargo, la marca muestra una desaceleración contra diciembre cuando el superávit comercial había alcanzado u$s 1.369 millones, siguiendo una tendencia que venía desde septiembre.



En el primer mes del año, el intercambio comercial registró un valor de u$s 8.800 millones, un 16,6% inferior respecto a enero del año pasado. En esa línea, las exportaciones disminuyeron 4,7%, es decir que en enero se vendieron al exterior productos por u$s 224 millones menos que en el mismo mes de 2018.



El superávit se explica en parte porque fue aún más brusca la baja de las importaciones, que debido a una importante caída en las cantidades, disminuyeron 26,5% en el comparativo interanual, con una baja de u$s 1.523 millones entre enero de este año y el mismo mes del año anterior.





Las exportaciones de productos primarios aumentaron 12,6% en forma interanual y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) crecieron 6,5%, por lo cual aportaron u$s 230 millones, mientras que las de manufacturas de origen industrial (MOI) cayeron 24,3% y las de combustibles y energía también cayeron 27,4%.



En el caso de las MOI, el retroceso se dio en parte por una caída del 47,% en productos químicos y conexos, segmento cuyo exportable principal es el biodiesel y tuvo un retroceso de u$s 197 millones en sus ventas externas, contra la baja de 307 millones del total.



Los precios de las exportaciones cayeron 4,7% y las cantidades no sufrieron variación en el agregado. Respecto a los productos primarios, los precios aumentaron 6,7% y las cantidades 5,4%.



En el caso de las MOA los precios bajaron 8% y las cantidades 5,4%, mientras que la caída de las exportaciones de MOI fue de 7% en los precios y 18,7% en las cantidades.



La reducción de las exportaciones de combustibles y energía (-114 millones de dólares) respondió a menores ventas de aceites crudos de petróleo. El aumento de las exportaciones de productos primarios se debió fundamentalmente a los embarques de trigo y morcajo, cebada en grano y porotos de soja.



Desde la consultora ABECEB señalaron que los precios de las semillas y frutos oleaginosos (maní, girasol y fundamentalmente poroto de soja) registraron ingresos 128% superiores a enero 2018 y apuntalaron el rubro de productos primarios.



La mejora exportadora en las MOA se sustentó principalmente en las ventas de aceite de soja en bruto, carne bovina y aceite de girasol en bruto, que registraron una suba del 66% y aportaron u$s 158 millones extra.



En enero las importaciones de vehículos automotores de pasajeros cayeron 57,1%, las de bienes de capital 41%, las de combustibles y lubricantes 30,6%, las de piezas y accesorios para bienes de capital 21% y las de bienes intermedios 4,3%.



Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones, los principales socios comerciales durante enero fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.



Por otro lado, desde Ecolatina pronosticaron para 2019 una suba del 7% en las exportaciones mientras que las importaciones caerán 9%. El saldo comercial final para el año se ubicaría en u$s 6.000 millones.



En tanto que la consulora ABECEB informó que mantienen la perspectiva de superávit de u$s 8.500 millones para fin de año. "Entendiendo que la baja en las exportaciones de enero se debió a fenómenos temporales en el rubro manufacturero, y que con el correr de los meses se ira sintiendo en la balanza comercial con mayor intensidad la recuperación del sector agropecuario (estimamos que solo cereales y oleaginosas le sumen +6% a las exportaciones), en tanto la dinámica de las importaciones seguirá en vuelo bajo por la depreciación cambiaria y el contexto recesivo, seguimos sosteniendo nuestra expectativa de un superávit de USD 8.500 millones a fin de año", concluyeron.