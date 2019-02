Cayó 37% la compra de dólares para ahorro y viajes en enero

Empresas

Los ahorristas y turistas argentinos compraron 1.850 millones de dólares durante enero para atesoramiento y viajes al exterior, lo que significó una caída del 37% respecto del mismo mes del año pasado, informó hoy el Banco Central.El descenso de 37% respecto a las compras por US$ 2.900 millones de enero de 2018 puede explicarse por el aumento del 92% en el precio del billete verde, en un escenario de recesión y caída real del salario.Los "Inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas por alrededor de US$ 1.100 millones, mostrando también un descenso del 31,25% respecto a las ventas netas observadas en enero de 2018 por US$ 1.600 millones.Adicionalmente a las ventas en el mercado spot, las entidades bancarias compraron US$ 800 millones por operaciones a término en moneda extranjera.El Gobierno nacional registró el ingreso neto por emisiones de deuda por US$200 millones, principalmente por Letras en moneda extranjera y en pesos. Asimismo, realizó pagos netos a organismos internacionales por US$ 300 millones.Como consecuencia de esos movimientos, las reservas internacionales brutas aumentaron en US$ 1.005 millones durante enero, finalizando el mes en un stock de US$66.811 millones.Las empresas que operan en la economía real, tanto comerciales como industriales y agroexportadoras, fueron en enero vendedoras netas de dólares, desprendiéndose de unos 1.800 millones.El dato forma parte del informe sobre las operaciones en el Mercado de Cambios y el balance cambiario correspondiente a enero, publicado este jueves por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).Dentro de ese grupo de compañías, el principal sector con oferta neta en términos históricos, "Oleaginosas y cereales", tuvo ventas netas por unos US$ 2.000 millones, con un descenso interanual de 8%.Esa baja en las ventas del rubro agroexportador podría explicarse por las mayores importaciones pagadas con fondos en el exterior no ingresados, principalmente porotos de soja para ser procesados en el país, dijo el Central.A su vez, las empresas del "sector real no agropecuario" realizaron compras netas por unos US$ 180 millones. Ese resultado contrasta con enero de 2018, cuando se registraron compras netas por US$ 1.830 millones.Según interpretó el Banco Central, la diferencia se explica principalmente por el freno de las importaciones de los últimos meses. Ese freno responde a que el precio de la divisa más que se duplicó entre enero y el mismo mes del año pasado.Las empresas que integran la "Industria Automotriz" registraron compras netas por unos US$ 100 millones, con una disminución respecto a la salida neta de US$ 700 millones de enero de 2018.A su vez, las distintas empresas que componen el sector "Energía" registraron ventas netas por unos US$ 100 millones, explicado por ingresos netos registrados por bienes, por los ingresos de deuda financiera e inversiones directas de no residentes.Esos movimientos fueron en parte compensados por las transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior, desde donde cancelarían parte de sus obligaciones externas. Fuente: (La Voz).-