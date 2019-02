El dólar se acelera: Salta 90 centavos y opera por encima de los $ 41

Alta demanda

El dólar acelera sin freno su escalada este miércoles y se dispara un 2,8% o $ 1,1 a $ 41,45 en bancos y agencias de la city porteña, según un promedio. De esta manera, anota su sexta suba en fila y se acerca al récord histórico de $ 41,94 registrado al cierre del 28 de septiembre de 2018.El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijaba el precio del billete en los $ 40,77, 45 centavos por encima del cierre de ayer.La divisa se mantiene dentro de la zona de no intervención establecida por el BCRA que para hoy fija un piso de $ 38,39 y un techo en los $ 49,69.En diálogo con, Gustavo Quintana de PR Cambios explicó queSin embargo, aclaró que el volumen era acotado y pasado el mediodía supera apenas los u$s 200 millones ya que muchos jugadores prefieren no entrar. "Son niveles difíciles de convalidar, igual hay demasiada volatilidad y cambios bruscos en la cotización, en cuestión de segundos pasa de $ 40,45 a $ 40,35, en el mercado eso es mucho", detallóEn tanto, el Central ofrecerá al mercado Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 200.000 millones en una rueda en la que debe afrontar vencimientos por la misma suma.Varios factores generaron ayer que el dólar superara los $ 40 en el mercado minorista por primera vez en el año y volviera a niveles de octubre pasado.Al mal día, se sumó una noticia que confundió al mercado, si bien la misma llegó luego de que se cerrara la rueda.Fue la decisión del MSCI de que la Argentina, pese a volver a ser emergente se mantenga en un índice de frontera, lo que fue leído como algo negativo, si bien esta mañana el Bank of América Merrill Lynch consideró que se trata de un anuncio "positivo".