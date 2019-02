Ford deja de vender camiones en Argentina y Sudamérica después de casi 90 años

Impacto significativo

Historia en el país

Alianza global

La industria automotriz está viviendo su etapa de mayor reestructuración global y los coletazos de la misma impactan en nuestra región: Ford acaba de anunciar que dejará de comercializar su línea de camiones en toda Sudamérica.Por primera vez desde 1930, año en que llegaron los primeros camiones de la marca a nuestro país, la empresa del óvalo no contará en su gama con vehículos pesados. Además, se anunció que no fabricará más el Fiesta en la región.Según un comunicado de la marca y como parte de un "exhaustivo rediseño de su negocio global", la compañía anunció que cesará su producción en la planta brasileña de São Bernardo do Campo durante este año y con ello su operación de camiones pesados.En esa planta, que finalizará por completo su actividad productiva, se fabrican las familias de modelos Cargo, F-4000, F-350 y Fiesta, que seguirán estando en el mercado hasta que se agoten las unidades que hay en stock.En la Argentina, actualmente Ford tiene unos 11 concesionarios especializados en la comercialización y servicio de camiones.Desde la compañía expresaron que "la decisión de dejar de participar del negocio de camiones llega luego de meses de buscar alternativas viables, incluyendo posibles alianzas y la venta de la operación". Y que "la continuidad del negocio hubiera requerido una inversión de capital significativa para satisfacer las necesidades del mercado y los crecientes costos regulatorios, sin un camino viable para un negocio rentable y sostenible".Lyle Watters, presidente de Ford Sudamérica, expresó que "sabemos que esta acción tendrá un impacto significativo para nuestros empleados en São Bernardo" y que "Ford continuará brindando soporte integral a nuestros clientes en lo referido a garantía, partes y servicio".Esta es solo una de las medidas que Ford tomó en el marco de su reestructuración global. Previamente había anunciado una reducción de más de 20% de los costos de personal y de administración en la región.Además, anunció una apuesta fuerte en vehículos como SUV y pickups, lo que significó el cese de la producción de Focus en la planta que la marca tiene en General Pacheco, pero que casi al mismo tiempo concretó una alianza con Volkswagen para desarrollar en forma conjunta las nuevas generaciones de Ranger y Amarok.Ford se instaló en la Argentina en 1913 y en los años 20 comenzaron a adaptar los Model T para darle un uso comercial. Ya en 1930 llegaron los primeros camiones importados a nuestro país, con motores nafteros V8 y capacidad de carga de una tonelada.En 1957 Ford instaló su fábrica completa de motores, estampado, carrocería y montaje, en General Pacheco, y entre 1962 y 1963 comienza a funcionar la línea de producción de camiones y pickups. De allí salieron los F-350, F-600 y F-700, según consigna el sitio Planeta Camión.Esa producción de camiones duró hasta 1987, cuando fue destinada en su totalidad hacia Brasil. Paradójicamente sucedió cuando se anunció la conformación de Autolatina, la alianza entre Ford y Volkswagen, algo parecido con lo que ocurrió ahora.La diferencia actual es que la alianza con la marca alemana ahora es global, ya que antes abarcaba sólo a Argentina y Brasil. Y que la discontinuidad del negocio de camiones ahora es total para la región. Fuente: (Clarín).-