Por qué el dólar pasó la barrera de los $ 40 pesos: Lo que dicen los economistas

Es la obsesión de Casa Rosada en la puerta de otra campaña electoral: un dólar estable. Este martes, alcanzó los $40,32 promedio y volteó la barrera que no cruzaba desde la última corrida cambiaria de septiembre. El gobierno se encontró otra vez ante un fenómeno multicausal: mayor demanda de dólares ante la baja de tasas (principal atractivo a inversores para mantenerse en pesos) y caída del valor de las acciones argentinas producto del Riesgo país.que podría tratarse del "principio del fin del veranito financiero que arrancó en Navidad".Fuentes de mercado atribuyeron la suba a que en la licitación de las Leliq de ayer el BCRA no licitó todo lo que vencía (vencían $ 190.000 millones pero se renovaron $ 180.000) vieron en esto un motivo de cambio de cartera.A ello se sumó que los datos oficiales mostraron que la inflación no cede y pone en riesgo las ganancias para quienes hacen carry, que cuentan con un IPC más bajo y un mercado cambiario estable para beneficiarse de las altas tasas de interés locales.Los bonos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron entre 3% y 7% y la tasa de riesgo país volvió a subir 1,2%, ubicándose cercana a los 700 puntos. Mientras el dólar se fortalece en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cae la apuesta por economías emergentes con alto riesgo. En países con mayor confianza como Chile, la divisa retrocedió un 0,6% mientras que en México y Brasil perdió un 0,5%.En Argentina, dos factores fueron clave puertas para adentro. Por un lado, las mediciones demuestran que la inflación no da tregua, por el otro, el Banco Central convalidó en los últimos días una baja en la tasa de referencia de la economía (llegó a su mínimo de 43,93% anual el último jueves). Ayer, ante la presión de los inversores, volvió a subir y quedó en 44,48% anual."El principal motivo que moviliza la zona del dólar es el recorte de las tasas (el premio a inversores por mantenerse en pesos) y que obviamente también impacta en la tasa de los plazos fijos. Si bajan las tasas, con un dólar tan cerca del piso de la banda de flotación, hace que algunos inversores tomen la decisión de dolarizarse. Es un proceso que va esperando los vencimientos. Si la tasa está baja, no amerita el riesgo de mantenerse en pesos. Entonces crece la demanda de dólares", resumió el operador, Christian Buteler.Para Buteler, "el veranito financiero se inició por factores externos, como la pausa de Estados Unidos para modificar su tasa de referencia, pero el fin se está dando por factores internos"."Esto podría ser el fin del verano financiero", coincidió el economista y director de Carta Financiera, Miguel Ángel Boggiano. "La suba del dólar hoy está en consonancia con la caída de las acciones argentinas en Nueva York. El gobierno debería estar algo preocupado sobre todo por que lo único que le importa es si escapa o no el dólar y cometió el error de establecer una banda de flotación tan ancha", agregó.El mayorista saltó también 47 centavos a $39,27. Se mantuvo dentro de la zona de no intervención, establecida para la jornada de ayer por la autoridad monetaria entre $38,37 y $49,65. "Si quieren contener el dólar, van a tener que improvisar, el Central no tiene elementos para intervenir hasta que llegue más cerca del techo de la banda", aseguró Boggiano. "Podrían reaccionar subiendo tasa -calculó-, pero ya no les ha resultado en el pasado (Sturzzeneger la subió 7% y eso no frenó la corrida), vender algo de los dólares que compraron durante enero podría ser otra opción, claro que si el mercado empieza a comprar te los saca en tres días".Diana Mondino, economista de Ucema, estimó por último: "Dentro de la banda de flotación el gobierno no hará nada. Está pautado un cierto crecimiento de la banda para acompañar la inflación. Por ello el dólar puede subir bastante antes que el Central intervenga". El techo de la banda fue ayer cercano a $50, un número que difícilmente transmita la deseada calma en época de urnas. Fuente: (Crónica).-