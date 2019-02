El dólar superó los $ 40 y llegó a su valor más alto en más de cuatro meses

Dólar en el mundo

Otros mercados

Tras el freno a la baja de tasas e impulsado por la demanda por cobertura y para atender cambios de portafolios de inversión, el dólar se disparó este martes 53 centavos a $ 40,32 -su valor máximo en más de cuatro meses- según el promedio de ámbito.com en bancos y agencias de la city porteña. De esta manera, anota su quinto avance en fila.De esta manera, la moneda estadounidense en el segmento mayorista se mantuvo dentro de la zona de no intervención, establecida para hoy por la autoridad monetaria entre $ 38,371 y $ 49,658."Luego de la pausa impuesta por el feriado de ayer en los Estados Unidos, la actividad local retomó su ritmo habitual mostrando un brusco avance del tipo de cambio mayorista que lo llevó a niveles que no se repetían desde principios de octubre del año pasado", describió el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.Y agregó que los valores superaron el techo de los $ 39 y alcanzaron nuevos máximos desde comienzos de enero. "Si bien el Banco Central volvió a corregir hacia arriba la tasa de las Leliq, redujo el monto licitado dejando sin aplicación fondos que probablemente hayan alimentado la demanda de divisas con pleno impacto en la cotización del dólar", detalló.La oferta y la tendencia vendedora dominaron la primera parte del día, lapso en el que los precios retrocedieron desde un arranque en $ 38,70 hasta tocar mínimos en $ 38,55. La demanda por cobertura y para atender cambios de portafolios de inversión se hizo más intensa en la última mitad de la rueda potenciando una corrección alcista que llevó al dólar a tocar máximos en los $ 39,40. El volumen operado fue de u$s 922 millones, el más grande del año.Como es habitual, el Banco Central efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y adjudicó $ 180.000 millones y volvió a convalidar una suba de la tasa promedio cuyo corte promedio se ubicó en 44,486% (el lunes fue de 44,312%). La tasa máxima adjudicada fue de 44,9878% y la mínima de 43,250%.El alza de la moneda estadounidense se da a contramano de la región. Tal es así que en Brasil y en Chile la divisa retrocede un 0,6% mientras que en México pierde un 0,3%.No hay que perder de vista que hasta las 15 se recibían ofertas para la licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (Lecap) a 98 y 371 días de plazo, letras en dólares (Letes) a 271 días de plazo y letras ajustables por CER (Lecer) a 98 días de plazo.Es que el Gobierno salió desde el lunes a saciar su necesidad por conseguir financiamiento para cubrir el déficit fiscal con una nueva mega colocación de deuda a través de distintos títulos en el mercado local que incluyen Letras del Tesoro en dólares (Letes).El dólar caía el martes contra una canasta de monedas, ya que los operadores reducían sus tenencias del billete verde ante el optimismo de que una nueva ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos ayudaría a resolver su disputa comercial.El índice dólar tocó máximos de casi dos meses el viernes después de que las conversaciones de la semana pasada en Pekín no terminaron en un acuerdo, aunque funcionarios de ambos países dijeron que se habían logrado progresos en temas espinosos.El índice dólar, que mide a la moneda contra seis otras importantes divisas, bajaba 0,25% a 96,657. El viernes, alcanzó los 97,368, su mayor nivel desde el 17 de diciembre.En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 42%.En el mercado de futuros ROFEX, se operaron sólo u$s 987 millones de este monto más del 65% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 39,66 y $ 40,85; y tasas del 40,28% y 36,71% TNA. Los plazos quedaron con subas de más de cincuenta centavos, acompañando la suba del spot.En la plaza informal, el blue subió 25 centavos a $ 39. En tanto, el "contado con liqui" sumó el viernes 38 centavos a $38,73.A su vez, las reservas del Banco Central ascendieron el lunes u$s 51 millones hasta los u$s 66.969 millones y en el mes crecen u$s 171 millones.