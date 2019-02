Afirman que hay menos variantes de leche en las góndolas por las inundaciones

Inundaciones y cuestión estacional

Por las inundaciones y una menor producción por cuestiones estacionales, desde hace algunos días las góndolas de los supermercados tienen una menor cantidad de stock y de variedad de marcas de leche, según confirmaron a, fuentes de esa industria, supermercadistas y asociaciones de defensa del consumidor. Se espera que el suministro de lácteos se normalice hacia marzo.En los últimos días las grandes cadenas y supermercados chinos comenzaron a registrar menos presencia de marcas y de unidades de leche en sus heladeras. El sector empresario supermercadista admitió que "hubo problemas de entrega" pero aseguraron que no se trató de un problema "grave".En términos generales, lo que se vio, explicaron, fue "una cuestión de cantidad de productos más que de marcas". "En algunos tipos, como larga vida, hubo restricciones, para la leche en sachet no", explicó una fuente de grandes superficies comerciales, que estimó que en marzo se regularizará la situación.Desde el sector lechero identifican dos razones principales que explican la menor llegada de productos a las góndolas. Una tiene que ver con las inundaciones en Santa Fe en los primeros días del año, en plena cuenca lechera, que terminó afectando la producción y la oferta. Por otra parte, hablan de una cuestión estacional: el punto alto de actividad del sector se da entre la primavera y los primeros días de verano y cae en enero y febrero.En los últimos días de enero el Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para las zonas afectadas del norte santafesino, que implica facilidades impositivas para los productores y refinanciamiento de deudas con el Banco Nación. La situación provocó una disminución de las cantidades de leche producidas.Por otra parte, según explicó ante este medio el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Miguel Paulón, "existe una cuestión estacional". "La leche tiene un ciclo que implica una sobreoferta hacia la primavera y luego la producción desciende. Ese ciclo se empieza a corregir entre marzo y abril", comentó.El director de Consumidores Libres, Héctor Polino, en tanto, aseveró que en las recorridas habituales que realiza esa organización para relevar precios registró que "hubo escasez de lácteos" y que vieron "menos marcas y de las que había, menos unidades de lo normal".Polino además apuntó que, simultáneamente, los precios de la leche se actualizaron con más velocidad que otros productos en los últimos días, un dato que también confirmaron fuentes de los supermercados.Paulón dijo que la misma razón estacional provoca los aumentos. "La menor oferta de materia prima genera una disputa por la leche. Eso hace que haya que pagar un poco más por la materia prima y puede provocar movimientos de precios. Pero la principal razón que provoca incrementos es que los precios de los lácteos venían con cierto retraso respecto a otros productos", explicó.En enero, de acuerdo a los últimos datos del Indec, el litro de leche aumentó 5,5%, casi el doble que el ritmo de suba de precios general. El resto de los productos lácteos registrados por el organismo estadístico también tuvieron incrementos superiores al IPC general.La manteca subió 3,7%, la leche en polvo 4,3%, el queso pategrás 4,6%, el cremoso 4,8% y el sardo 6,6%. La excepción fue el yogur que no tuvo cambios. Las cifras anuales, de todas formas, muestran que de punta a punta durante 2018 el litro de leche en sachet aumentó 47%, por lo que en realidad siguió al ritmo general de precios.