Hoteleros advierten sobre dificultades para hacer frente a cargas impositivas

"El país está en una situación crítica y la pyme hotelera y gastronómica no le escapa a eso", insistió y afirmó que "ahí está el verdadero problema".



De ese modo, sostuvo que es "muy difícil" la situación por la que atraviesa el rubro porque el 40% del producto corresponde a impuestos.



En diálogo con Radio Con Vos, puntualizó además: "El hotelero o gastronómico y la pyme, en general, trata de cumplir con sus impuestos y obligaciones. Pero en este contexto es imposible".



Indicó que "a ello se suma los costos salariales más los insumos y servicios públicos", por lo que cuestionó: "¿Cómo se hace para tener la puerta abierta? Pagar los impuestos es un objetivo, algo que se debe hacer, pero la realidad es que a veces no se puede y no por culpa del empresario, sino de la crisis", argumentó.



"La situación del sector es la que vive el país", graficó y subrayó que "resulta bastante difícil mantener las puertas abiertas y obtener alguna rentabilidad".



La titular de FEHGRA señaló así que el sector turístico "genera mucha mano de obra cuando tiene trabajo para llevar adelante".



En tanto, se quejó: "Tendríamos que empezar a cambiar el modo de pensar el potencial económico de la Argentina".



"Nos olvidan a la hora de tomar decisiones y medidas", fustigó Fresno, quien aseguró que "el turismo también hace a las economías regionales de la Argentina, tiene mano de obra muy intensiva y está pasando un mal momento".