Empresarios y distintos sectores celebraron las medidas fiscales para las Pymes

El sector empresario, agropecuario y político recibió hoy los anuncios del presidente Mauricio Macri como "buena señal" para fortalecer el sector productivo, pero sin dejar de reclamar por la eliminación de las retenciones.En ese sentido, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, afirmó que el anuncio del Gobierno es "especial para economías muy impactadas por las retenciones", a las que se "va a generar un recupero de aire financiero".Además, abogó a seguir por "este camino de sacar presión fiscal de un sector productivo", en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, al término del acto que Macri encabezó en el Salón Blanco.Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Dardo Chiesa, coincidió con Pellegrina y, al ser consultado si su sector piensa en la reducción para las tasas arancelarias de exportaciones, afirmó que esa "es una materia pendiente", y dijo que "tenemos que terminar una vez por todas con las retenciones".Por su parte, el presidente de La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; celebró que el Presidente haya hablado de la "agenda productivista, supermercado y la góndola del mundo", tras indicar que esos "no son datos menores, porque siempre estuvieron en nuestra agenda", y enfatizó que es "una muy buena señal".Además, señaló que la iniciativa presentada se da porque "tenía que haber un tratamiento especial desde el punto de vista de cargas sociales, porque las economías regionales son de media y baja tecnología".En tanto, consideró que las próximas medidas de la agenda de Copal "está la retención y el reintegro", a la vez que indicó que "las empresas pagan por un lado la retención y por el otro el reintegro", sin saber "cuando se lo paga".Funes de Rioja, afirmó que "hay que recomponer una lógica de la economía productiva", tras sostener que el mensaje de Macri "es hacia la producción de un país que se tiene que desarrollar federalmente, con trabajo formal".Asimismo, reveló que no se pretende "nada en un día" y enfatizó que "esta es una señal muy importante y las expectativas son muy altas porque los dolores son muy fuertes"."Este es un paso en la dirección correcta, y un discurso que promete más a futuro", aseguró el empresario.Mientras tanto, para el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, los anuncios del presidente "son medidas que acompañan, sirven y ayudan", ante la crisis, y enfatizó "queremos promover el crecimiento", tras considerar que ese es el desafío.Peppo, aclaró que en su provincia "están complicados", sobre todo por "las pérdidas" del sector productivo "en torno a los 11 mil millones".Para el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, la presentación gubernamental "es un muy buen anuncio, significativo para las economías regionales y el interior", que tendrán, según indicó, "algún tipo de acercamiento a los puertos, al aumentar los mínimos no imponibles".También manifestó que "es una muy buen noticia", al destacar que vio a un Macri "hablando de temas productivos que hacía mucho tiempo no lo veía", y "tan sensible con las Pymes".Por su parte, Gerardo Díaz Beltrán, de (Came), precisó que desde su entidad venían "pidiendo un anuncio en ese sentido".Además, dijo: "nos parece acertada" la medida "en el sector como herramienta de competitividad, y sostenimiento del empleo".Luego, indicó que "este aumento está dentro de la escala que se debería cumplir", y dijo que "es importante" porque el anuncio llegó "en un muy buen momento".