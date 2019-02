Coninagro: "La devaluación golpeó fuerte a la mayoría de economías regionales"

De las 19 economías relevadas a lo largo del año pasado en el país, la suba de los costos fue superior al aumento de los precios en 15 de ellas, lo cual produjo un deterioro de los resultados.



"Sólo tuvieron crecimiento leche, bovinos, algodón, miel y aves y en crisis vino y mosto, ovinos y papa", según surge del Semáforo de Economías Regionales de la entidad.



La magnitud de la devaluación de la moneda local produjo un brusco cambio de los precios relativos, los que incidieron profundamente en todas las producciones.



"Las producciones que no estaban en una buena situación económica al arranque del año, se vieron mucho más perjudicadas que favorecidas", sostuvo el análisis.



El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, afirmó que "la preocupación frente a lo que muestra este semáforo se centra en dos temas: las producciones que pueden dar trabajo y generar empleos, están mal".



"Y está complicada la economía por la caída del salario, que afecta el consumo y termina impactando en la producción", agregó el dirigente.



"Entonces, un problema regional termina haciendo efecto dominó sobre lo nacional, e impacta en el ciudadano en general", consideró.



Según el estudio, por el lado de las ventas al exterior, solo 10 actividades mejoraron su desempeño, sucede que por más competitivo que se muestre una actividad luego de la devaluación.



"Para aumentar la exportación hay que tener primero la producción, luego los mercados y finalmente una cultura exportadora que no se genera de un día para otro", precisó.



Además señaló que "la caída del salario real se traduce también en una menor cantidad de bienes consumidos, la cual se evidencia en algunos de los alimentos y bebidas más tradicionales del país, en 2018 disminuyó el consumo per cápita de carne vacuna, lácteos, vino y yerba mate".



NA