"La industria continuará en caída", alertó el presidente de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo hoy que la actividad productiva del país "continuará en caída", aunque estimó que podría haber algún síntoma de "reactivación a partir del segundo semestre"."Desde el punto de vista de la actividad industrial, no vemos una recuperación en el corto plazo. Al contrario creemos que continuará la caída a lo largo de este primer semestre. Enero y febrero han sido muy malos. La reactivación puede llegar a partir del segundo semestre, a partir de la mejora del campo que algo va a derramar en la industria y la recuperación gradual del mercado interno", sostuvo el dirigente.Y añadió: "en otro momento, había sectores que estaban mejor que otros. Pero la verdad que ahora la caída es generalizada, no se salva nadie"."A principios de 2018 había algunos sectores, especialmente la construcción, creciendo a tasas del 20%, mientras que el resto lo hacía al 5% ó 6%. Ahora la realidad es que están todos con fuertes caídas y un gran aumento de la capacidad ociosa", alertó Acevedo, en un reportaje publicado en el portal Infobae.Según el empresario, "las compañías que viven del mercado interno están todas muy comprometidas, porque no se ve todavía una recuperación. Y la suba de las tasas impositivas para los que se atrasan, es otro golpe muy duro para el sector".Además, aseguró que en el sector fabril "nadie quiere despedir. El personal de la industria es altamente capacitado, es un activo que lleva mucho tiempo formar. Se empieza por (recortar) horas extras, bajando turnos, adelantando vacaciones y suspendiendo personal. La última instancia son los despidos".Según datos del INDEC, la industria trabajó en diciembre último al 56,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde julio de 2002.