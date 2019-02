Economía en crisis, cautela e incertidumbre

"El sector industrial genera muchos encadenamientos y esto repercute en otra serie de actividades"

"En Crespo, la mayoría de las empresas son familiares y con esto, se abaratan costos"

"El sector financiero no sufre tanto la crisis"

"Cuando hay un impacto económico, se rompen las relaciones humanas"

"Hoy, en algunos rubros, se registra un crecimiento importantísimo, con estrategia de venta del supermercado"

Este escenario, sumado a la fuerte presión impositiva, obligó a que muchos comerciantes locales elijan diversificarse, cambien de rubro, reduzcan personal o terminen por mudarse a una zona con alquileres y tasas más baratas.Al mismo tiempo hubo quienes, ahogados por la estrechez económica se vieron empujados a bajar definitivamente la persiana lo que terminó traduciéndose también, en una crisis laboral.Fue el propio presidente Mauricio Macri quien la semana pasada no sólo reconoció que el 2018 fue "muy traumático" para los argentinos, sino que además admitió lo complicado que le ha resultado a su gestión tratar de combatir la inflación.Pero además, en medio del clima electoral que vivimos ¿podrán los anuncios en materia económica, monetaria o fiscal generar un cambio positivo en la economía real y el bienestar de la mayoría?, responsable del área de monitoreo industrial de la UIER. "En Argentina, más de 60 mil puestos de trabajo en el sector industrial"."El Indec ha publicado un dato importante: el sector industrial tiene 50 % de su capacidad instalada, utilizándose. Esta es una situación muy complicada., puso relevancia.En tanto, dijo que en Entre Ríos ""., aseveró: "No sería válida la palabra crisis, los comercios están con muchísimas dificultades, algunas son serias y otras, un poco más llevaderas".", resaltó.Asimismo, afirmó: "Aparte del comercio, vivo del campo. Cuando al campo nos va mal, al resto le va mal. Cuando pasa al revés, hay reactivación. Muchas veces, en la crisis, uno pone freno de mano, y piensa en reconvertirse."., afirmó que en sector financiero "el termómetro son las tasas y cómo va evolucionando el dólar. Argentina, en el último año, ha favorecida la inversión financiera. Es uno de los sectores que no sufre tanto la crisis. El inversor no tiene empleados, no tiene que pagar luz ni teléfono".", apuntó.Además, aseveró:, es probable que pueda haber alguna recuperación del mercado interno y eso, eventualmente puede traer algún alivio"."En marzo habrá un ajuste de jubilaciones, hay algunas paritarias que están reconociendo el desfasaje de la inflación del año pasado. Creemos que por el lado del consumo, puede haber un traccionamiento", opinó.Entendió además que ". "Soy de barrio Santa Lucía y cada vez se hace más difícil. Escuchar que se diga que lo peor ya pasó, y que las expectativas son positivas, yo pienso totalmente lo contrario. Como va a ser positivo si la luz aumento y va a avenir otro aumento, si no tenemos de dónde agarrarnos para generar ventas. Doce mil pesos tenemos de pago de luz, y dejando de siete heladeras, dos. No usamos el aire, trabajamos todo el día, pero tenemos que cerrar a la siesta, porque no conviene, cuando hace mucho calor abrir, porque no hay gente en la calle. Trabajábamos de corrido con mi mamá, yo le ayudo, tengo otro trabajo. Pero ahora no conviene abrir a la siesta", relató."cada dos pasos tenemos un supermercado Día o un supermercado asiático. Esto nos mata, no hay manera de competir", resaltó."No solo es el impacto económico, sino también, y es algo que muy poco se habla, es la rotura de las relaciones de familia, toda relación humana. Si no hay una economía que funciona, las relaciones se rompen", opinó., aseveró: "En el lugar donde trabajo, hay un incremento de ventas y porcentuales de crecimiento, en relación con el año anterior. De un 5 a un 7 % hemos crecido, comparativamente con el año 2018, a la misma fecha. Sí, se ha registrado una caída de 2014, 2015, que es casi el 15 %"., destacó."Fuera de esto, se registra esta situación particular, que nos lleva a todos con una gran preocupación", aseveró. Elonce.com.