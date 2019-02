En una jornada con bruscos movimientos, el dólar avanzó y superó los 39 pesos

El billete verde finalizó la rueda a $37,11 para la compra y a $39,07 para la venta, según las cotizaciones que en promedio publicó el Banco Central.



"La sobrereacción del mercado que en el primer tramo del día le hizo tocar máximos en $ 38,60, se fue diluyendo durante el transcurso de la rueda y la oferta volvió a prevalecer para acomodar los precios apenas arriba del final previo", consideró el analista cambiario, Gustavo Quintana.

Según los operadores, esta "sobrereacción" estuvo motorizada por una serie de medidas adoptadas por el Banco Central destinadas a limitar la tenencia de leliq, aunque luego se frenó esa tendencia.



En un primer momento de la operatoria, la divisa norteamericana ingresó en zona de no intervención -establecida en $ 38,155 y $ 49,377- pero al final se calmó.



El resultado del mercado mayorista impactó en la plaza minorista, donde el dólar volvió a pasar la barrera de los 39 dólares, lo que no ocurría desde el 27 de diciembre cuanto terminó a $ 39,41.



Por su lado, el Banco Central efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y convalidó una nueva baja de la tasa.

Según se informó, el monto adjudicado fue de $ 190.000 millones, a una tasa promedio adjudicada de 45,155% (el viernes había cerrado en 46,243%) y el interés máximo se ubicó en 45,155%, siendo la mínima de 43,89%.



"La presión compradora se fue diluyendo durante el transcurso de la sesión por efecto de una oferta que desarmó la presión sobre los precios y los volvió a acomodar debajo del límite inferior de la zona de exclusión regulatoria", consideró Quintana. Dólar en el mundo El dólar subía el lunes a medida que crecía la preocupación de que las conversaciones entre Estados Unidos y China no logren poner fin a la guerra comercial entre las economías más grandes del mundo.



El dólar se está viendo impulsado por ser un activo seguro, ya que los inversores, preocupados por una fuerte desaceleración económica mundial, buscan protección en la moneda con más liquidez del mundo.



El índice dólar, un indicador del valor del billete verde frente a seis divisas importantes, avanzaba 0,2% a 96,83.



Otros mercados

En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 41%.



En el ROFEX se operaron u$s 1.205 millones, de los cuales más del 40% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,49 y $ 39.534; y tasas del 32,85% y 32,57% TNA. Los precios mostraron bajas en todos los plazos.



En la plaza informal, el blue subió 25 centavos a $ 38, de acuerdo al relevamiento en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" subió el viernes nueve centavos a $ 37,85.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 82 millones hasta los u$s 66.892 millones.