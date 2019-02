Estiman que la campaña agrícola sumará más de U$S 33 mil millones

Los agrodólares

El valor de la cosecha de granos 2018/19 de la Argentina, que concluirá cuando termine de recolectarse la soja de segunda, crecerá en valor un 19% respecto al ciclo anterior y alcanzará los u$s 33.798 millones, estimó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) Fundación Mediterránea, aunque alertó sobre la existencia "de un riesgo climático elevado", fundamentalmente por el exceso de agua que actualmente está afectando a los cultivos de segunda.???De esta manera, en base a las estimaciones de producción actuales de siete cultivos, un rendimiento de los mismos dentro de un parámetro normal y el promedio de las precios internacionales, Ieral prevé un salto en el valor del actual ciclo agrícola de u$s 5.409 millones respecto a la campaña anterior.???Además, en este escenario las exportaciones de granos y de sus principales derivados industriales, como las harinas, aceites, biocombustibles, crecerían u$s 4.644 millones hasta los u$s 28.172 millones, mientras que los derechos de exportación (retenciones) se ubicarían en u$s 5.654 millones, u$s 1.730 millones más que en el ciclo pasado.???Sin embargo, desde Ieral consideraron que "el clima de esta campaña combina intensidad con patrones y giros inesperados, lo que la hace muy poco predecible, manteniendo elevado el riesgo climático hasta seguramente fines de la campaña".???"La evolución del clima determinará qué porcentaje del área sembrada (estimada por Ieral en 125,9 millones de toneladas tomando en cuenta las producción de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, maní y girasol) se termine cosechando y también la productividad media de los lotes", indicó que el informe.???Respecto a las exportaciones de los granos y sus derivados, la consultora estimó que alcanzarán los u$s 28.178 millones, unos u$s 4.644 millones más que en las campaña anterior, aunque, en un escenario adverso donde los rindes se ubiquen 10% por debajo de los normales y los precios internacionales por debajo de los actuales en la misma proporción, los envíos al exterior se ubicarían en u$s 23.526 millones, "una cifra muy similar a la del 2018".Sin embargo, desde Ieral consideraron que "parece difícil que el ingreso de divisas agroindustriales de este año sea menor al del año pasado".???"La recuperación de los agro dólares es casi un hecho seguro. Lo que es más difícil de anticipar es qué intensidad tendrá esta recuperación, dada la volatilidad que está mostrando el clima y los riesgos globales que enfrentan los mercados de commodities", explicaron.???Por último, en cuanto a la recaudación fiscal mediante los derechos de exportación, que desde mediados del año pasado se ubicó en un 28,5% para la soja y del 10,5% para el resto de los cultivos, la entidad estimó que la misma será de u$s 5.654 millones, u$s 1.730 millones más que en el ciclo pasado. Pasada a pesos teniendo en cuenta un tipo de cambio promedio de $43,3 para 2019 la recaudación se aproximaría a $244.000 millones, lo que significaría un salto de 130% interanual.