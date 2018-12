Se duplicó el cierre de tambos en Santa Fe: Afirman que son más de mil

El sector lechero según los productores santafesinos viene sufriendo los embates de la devaluación. Así lo explicó por LT10, Fernando Córdoba, presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (MEPROLSAFE), quien remarcó que los insumos que utilizan están dolarizados y el incremento de los costos los perjudicó "de manera notable durante 2018".El productor precisó: "En Santa Fe están quedando alrededor de 3.500 tambos de los 4.400 que hubo históricamente, y las soluciones para el sector no aparecen. Las tasas de interés suben y los productores no tienen capacidad para endeudarse".Córdoba indicó que la apuesta es que el productor reciba un mejor precio en base a la exportación pero fue pesimista y manifestó que "no creemos que en 2019 la situación vaya a cambiar porque además de los costos tenemos industrias que son muy deficientes y se les hace difícil competir en nuevos mercados".Además, criticó que "por un lado hablamos de ser el supermercado del mundo y hace tres meses cambiaron las reglas del juego con las retenciones".Pese a la crisis tambera, Santa Fe concentra la mayor cantidad de tambos con el 34,3% del total nacional. En tanto, Córdoba lidera el listado de mayor cantidad de animales por tambo, con el 34 por ciento.