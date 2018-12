Empresa textil impidió el ingreso de 11 obreros a la fábrica

El pasado 21 de diciembre la secretaría de Trabajo notificó a las partes el dictado de la Conciliación Obligatoria, por lo que los 11 trabajadores despedidos de la empresa Rontaltex se presentaron en la mañana de este miércoles para tomar su turno como correspondía en la fábrica del Parque Industrial de Gualeguaychú.



"Nos cerraron la puerta en la cara", dijo Gastón Silva, delegado de la empleados de la textil.



Expresó que la empresa debía reincorporar a todos con fecha retroactiva al 8 de noviembre y que parte de lo dictado por Trabajo en la Conciliación imponía no aplicar ninguna medida de acción contra los trabajadores.



Pese a esto, el personal de seguridad no los dejó ingresar cumpliendo órdenes, por lo que este hecho se denunció a la Policía por incumplimiento y desobediencia, además de haberse filmado y realizado el acta correspondiente con el abogado de los trabajadores, publica Máxima on line.