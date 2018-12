Girasol: "Lo que buscamos es estabilidad de producción"

El asesor técnico Héctor Tortul de Grupo Bolzan dio detalles del estado del cultivo en los lotes de girasol sembrados en las cercanías de Aldea María Luisa sobre ruta nacional n°12.



"Es un cultivo que ha perdido mucho protagonismo en la provincia. Ahora estamos en un lote que se ve bastante bien, está en plena floración así que esperamos que cesen las lluvias", dijo a Campo en Acción.



"En la provincia -en líneas generales- creo que hay algunos lotes más que la campaña anterior al menos en esta zona, pero si se compara con 8/10 años atrás estamos un 10% de la superficie. Nosotros en la empresa mantenemos la misma superficie porque lo establecemos dentro de la rotación pero a nivel provincial se ha perdido mucho", comentó el ingeniero Tortul. Manejo "En girasol el manejo es bastante fácil, nosotros hacemos un barbecho largo en julio con diclofenical y glifosato y luego previo a la siembra se hace un repaso con glifosato y un pre emergente. Anterior a este cultivo hubo soja y maíz hace dos campañas atrás", manifestó.



"Hoy con el uso de pre emergente es necesario tener en cuenta que productos fueron aplicados en cultivos anteriores porque el tema de la residualidad trae problemas en el cultivo de girasol", dijo.



"En este caso venimos sembrando el DK4045 de Syngenta, no quedan muchos materiales para nuestra zona, no hay girasol estriado que es fundamental para la provincia, creo que uno de los errores que cometimos es incrementar mucho el girasol negro que trajo muchos problemas de palomas", señaló. Fecha de siembra y densidades "Nosotros anteriormente cuando sembrábamos mayor cantidad de hectáreas arrancábamos en agosto pero en los últimos años tratamos de atrasarla un poquito, así que estamos sembrando al 15/20 de septiembre. La densidad de siembra anda en 2-8 tres plantas al metro a una distancia de 52cm", remarcó. Enfermedades y Plagas "El secreto del girasol es la implantación, son los 30 primeros días desde la siembra la emergencia, el cuidado de la maleza en ese ciclo. Es un cultivo muy noble que no tiene mayores problemas, puede aparecer un ataque de oruga pero no es tan común. Quizá el secreto está en el manejo del barbecho y asegurar el nacimiento", dijo.



"La paloma creo que fue uno de los motivos por los cuales se dejó de hacer muchos lotes, además la soja en los números cierra un poco mejor", indicó.



"Quizás debemos hacer una mega culpa porque uno de los manejos culturales que siempre se tuvo en la provincia era que no se podía hacer girasol negro y en un momento teníamos un 90 % de girasol negro y un 10% de girasol estriado. Ahí el daño fue mucho mayor", agregó.



Por otro lado "entre la percepción de daño que uno puede tener y la medición del INTA hay mucha diferencia. Uno cree que hay un daño del 25/30% y el INTA mide un 5%. Es decir el daño está pero es menor a lo que uno percibe". Cuidados a tener en cuenta "En suelos overos como tenemos nosotros no hay un secado parejo, entonces como son pocas hectáreas y es una cosecha que está fuera de otros cultivo hay que estar atento porque el girasol pierde humedad rápidamente una vez que llegó a su madurez, y lo otro es que la paloma puede traer problemas serios. En cuanto a los valores, el girasol no es el cultivo más rentable, nosotros lo que buscamos es mayor estabilidad de producción. Después los números van a cerrar allá en mayo", finalizó.