Informe privado advierte que el desempleo podría llegar al 13,6% en 2019

La recesión, en conjunto con la caída de ingresos reales, "prolongará el deterioro" del desempleo durante 2019, por lo que a fines del año próximo podría llegar al 13,6%, según advirtió un informe privado.El escenario macroeconómico "no hará más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida de la población", alertó un análisis del equipo económico que lidera la diputada kirchnerista, Fernanda Vallejos.En ese sentido, puntualizó que "la recesión de dos años consecutivos en conjunto con la caída de ingresos reales, prolongarán el deterioro de los indicadores de desempleo y pobreza"."El primero no sólo subirá por la pérdida de puestos de trabajo, sino porque con la caída de ingresos cada vez más personas se volcarán antes al mercado de trabajo para complementar los ingresos familiares que cada vez compran menos", estimó.Pronosticó que "la porción de la población que tendrá ingresos por debajo de la línea de pobreza irá en aumento, en sintonía con una inflación que no cesa y salarios que no corren, sino que caminan de atrás"."Es probable que el deterioro del poder de compra sea menor al de 2018, pero no se revertirá la tendencia", sostuvo y señaló: "Prevemos que el desempleo alcance el 13,6% al finalizar 2019, mientras que la pobreza llegaría a 37%, teniendo en cuenta que por cada 10% de pérdida de poder adquisitivo el incremento en la pobreza resulta superior al 4%"."El año económico entrante estará signado por políticas de ajuste, tanto en el plano fiscal como en el monetario", resaltó el informe que subrayó: "Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se autoimpuso un ajuste fiscal muy exigente que llevará a una fuerte reducción del gasto público, incluso mayor a la de 2018".Por otro lado, proyectó que el dólar continuará en alza, como consecuencia del desregulamiento del mercado cambiario, que posibilitó una fuga de divisas de US$ 32.200 millones entre enero y octubre y del fuerte endeudamiento externo.