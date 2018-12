El Riesgo País llegó a 829 puntos y cerraría el año en niveles históricos

El Riesgo País volvió a aumentar y llegó a los 829 puntos, el nivel más alto en cuatro años, por lo que el mundo financiero seguirá de cerca sus movimientos en la última semana del año.En la Argentina, los mercados financieros no operaron el lunes por ser día no laborable, pero en el exterior los activos locales cotizaron en medio de una jornada preocupante para las principales plazas extranjeras.A nivel local, el riesgo país que elabora el JP Morgan volvió a encender luces de alerta, al registrar una suba de 0,9% y se acercó a los 830 puntos.Impulsado por la desconfianza de los inversores hacia la Argentina, el indicador se ubicó en los niveles más altos de los últimos cuatro años.En lo que va del año, el índice acumuló un incremento cercano al 137% y en el último mes del 2018 la suba se ubica en torno al 18%.En Wall Street, las acciones argentinas no pudieron evitar una nueva tendencia negativa que arrastró a los principales indicadores de esa plaza financiera de referencia.Los Adr´s de empresas locales llegaron a caer casi 10% como el caso de Mercado Libre, mientras que las de Supervielle se desplomaron 6,6%; Pampa energía, un 5,9%; y Banco Francés, un 3,5%.Ello se dio en medio de una jornada sumamente negativa en la Bolsa de Nueva York, que cerró nuevamente en baja tras haber registrado su peor semana desde 2008, en un mercado afectado por la caída de los precios del petróleo y dificultades en Washington.Según resultados definitivos del cierre, el índice estrella de la bolsa, el Dow Jones Industrial Average, perdió 2,91%, para terminar en 21.792,20 puntos, su nivel más bajo desde septiembre de 2017, y el índice Nasdaq, de fuerte impronta tecnológica, cedió 2,21%, para cerrar a 6.192,92 puntos.El índice ampliado S&P 500 cayó 2,71% y terminó en 2.351,10 puntos, su menor nivel desde abril de 2017.