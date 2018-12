Cayeron 9% las ventas minoritas de Navidad: Dominaron las compras con tarjetas

Las ventas navideñas de los comercios minoristas cayeron 9% anual en un marco de recesión económica y caída del salario real, lo que llevó a los consumidores a endeudarse con las tarjetas de crédito por falta de efectivo.Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comercios no solo registraron menos ventas en cantidades sino también gasto promedio de los clientes respecto de un año atrás.El ticket promedio se ubicó en los 870 pesos, un 31,2% por encima de la misma fecha del 2017 pero 17 puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el mismo período."El consumidor gastó menos este año y priorizó vacaciones y escapadas por sobre el consumo de bienes, por lo que las ventas navideñas en los pequeños y medianos comercios cayeron 9% anual", dijo la CAME en un comunicado.En los locales al público, las ventas bajaron 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%.La venta por internet viene cobrando fuerza, modificando los hábitos de demanda de las familias, que cada vez más se inclinan a comprar sin pasar por el local.De todos modos, como la participación aún es baja, no alcanzó a compensar la fuerte caída en los comercios físicos, indicó la cámara empresaria.Los datos surgen de la medición realizada por CAME entre el 22 y 24 de diciembre en 2.380 comercios pequeños y medianos del país."Fue una Navidad muy tranquila. Hubo descuentos muy agresivos de las grandes cadenas comerciales y en los shoppings que le quitaron público a los negocios de barrios, avenidas o centros a cielo abierto, y a aquellos con menos margen para hacer política de precios", describió la CAME.Los comercios se las "rebuscaron" para ofrecer promociones, con descuentos de entre el 40% y el 50%, resignando rentabilidad para obtener liquidez y terminar stocks que quedaban de las temporadas anteriores."No se notó el espíritu navideño de otros años. Para muchas familias, el regalo de esta festividad fue un viaje a la costa o hacia lugares de escapadas, lo que también resintió la venta de bienes, aunque menos la de servicios", dijo CAME.