Para Miguel Acevedo, 2018 "fue el año más difícil para la industria desde 2002"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, aseguró que 2018 "fue el año más difícil para la industria desde 2002", y sostuvo que para 2019 "no se ve un horizonte claro"."Sin dudas, éste es el año más difícil para la industria desde 2002. Cuando usted tiene un motor, hace crecer todo. Hoy ese motor se apagó, por el tema de los cuadernos y un montón de cosas, hemos tenido devaluación y estamos haciendo un ajuste y en recesión", sostuvo el dirigente.Según Acevedo, "veníamos para un año en donde se estaba bajando la inflación y había un crecimiento muy heterogéneo, liderado por la obra pública y terminó abruptamente con una devaluación que nadie esperaba"."Eso hizo que se tergiverse el año. Nos financiábamos a corto plazo, cosa que no deberíamos haber hecho. Se está regularizando la economía pero hoy sigo viendo una economía manejada por la crisis financiera, más que por la economía real", evaluó el empresario, en un reportaje publicado este lunes en el matutino El Cronista.Con respecto a 2019, el jefe de la UIA consideró: "no se ve un horizonte claro. El Gobierno dice que en marzo vamos a tener noticias positivas, ojalá que sea así, pero nosotros lo vemos con cierto grado de escepticismo. Lo que más nos preocupa es cuándo se va a reactivar el mercado interno"."Tenemos medidas de coyuntura, aún no hemos salido del ajuste cambiario. Lo podemos ver porque con tasas del 60%, el tipo de cambio donde está y no teniendo hoy el Gobierno problemas de financiamiento, tenemos un riesgo país de 800 puntos. Esto está diciendo claramente que hoy no hay confianza en la Argentina", añadió.Para Acevedo, "hoy es momento de hacer algún tipo de acuerdo entre todas las partes y ver dónde está la producción y cómo podemos hacer para empezar a crecer".