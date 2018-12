Pymes avizoran una "recesión sin final a la vista"

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) publicó una carta en la que describe una "recesión sin final a la vista" y convoca a la unidad "para confluir en un proyecto productivo nacional".



"Un elemental balance de tres años del actual gobierno arroja una recesión sin final a la vista, cifras de pobreza alarmantes, un mercado interno paralizado por la pérdida de poder adquisitivo, constante caída de la actividad industrial y de las economías regionales y un endeudamiento insostenible que augura nuevos ciclos de ajuste y caída de la actividad", sostiene el escrito de la entidad.



En ese sentido, afirma que "las micro, pequeñas y medianas empresas son parte de un vasto conjunto de sectores agredidos y excluidos por las políticas en curso" e impulsa la adopción de una Agenda Social y Productiva.



"Lo que necesitamos no son prebendas, paliativos ni discursos salvadores, sino aunar propuestas junto con todos los sectores perjudicados por el actual modelo para confluir hacia un proyecto económico, productivo y social que nos incluya y no nos deje librados a la peor tormenta: la de un país que renuncia a sus decisiones soberanas, a su propio desarrollo y a una vida digna para todos sus habitantes", sostiene la carta.