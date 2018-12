Aseguran que "fue un año muy complicado para el sector forestal"

"La causa principal de esta situación fue la falta de venta en el mercado, y la imposibilidad de trasladar los precios a la cadena de la producción", dijo Alejandro Giudici Protesorero de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).



Realizó un balance de la situación de la actividad forestal:



- El año fue bastante malo para el negocio forestal tanto en la actividad como precios. La falta de demanda y la caída de los mercados de la construcción y el mercado interno, no nos ha permitido más que un pequeño aumento del precio de nuestros productos a los aserraderos.



La causa principal de esta situación fue la falta de venta en el mercado y la imposibilidad de trasladar los precios a la cadena de la producción. Lo mismo ocurre con todas las producciones primarias. Nosotros no hemos ni siquiera un 5, 10% de aumento. Exportación Lo que se ha podido exportar es rollo de pino a través de la reactivación del puerto de Concepción del Uruguay. Ya salió el segundo embarque con pino grueso con destino a China. Es madera que no tiene mercado en la zona así que es una gran posibilidad y genera un gran movimiento de logística, transporte, elaboración. La realidad del sector Este negocio se sigue haciendo pero sabiendo que no tiene la rentabilidad ni por asomo de la esperada cuando uno decidió hacer la plantación, es decir, por las retenciones, los valores del mercado y los valores de venta, se tienen que planificar una plantación pensando que los subsidios o el aporte no reintegrable de la ley 25.080 son prácticamente imposibles.



Es imposible pensar en inversiones rentables. Esto hace que en función de pensar plantaciones grandes se necesite modificar la ley de tierra. No estamos pensando en que vengan capitales golondrina a comprar tierra para 15 años de plantación, entonces son cosas que hay que ir modificando en función de las necesidades de cada uno de los mercados.



Esto se está trabajando con la mesa forestal nacional donde participa el Presidente, algunas cosas van más lentas que otras, lamentablemente el factor económico está bastante demorado. El productor chico Lamentablemente es una situación mala, la forestación tiene una ventaja plus que es que no tiene que cosechar, podemos esperar mejores precios si no lo necesitamos liquidar.



El ámbito forestal hemos tenido muchos vaivenes, ahora estamos tocando un punto muy bajo pero tenemos fe y esperamos que esto se revierta.



La mayor parte de la actividad depende del mercado interno- estamos expectantes a que nos reciba el gobernador, hay unos cuantos temas que tenemos que plantear y ver de qué manera podemos resolverlo.