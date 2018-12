El costo de la construcción acumuló una suba de 38,5% entre enero y noviembre

El costo de la construcción durante noviembre registró un incremento de 2,2% y acumuló un alza del 38,5% en los primeros once meses del año, informó el INDEC.



El resultado surge como consecuencia del aumento de 3% en Gastos Generales, de 2,6% en Mano de obra, y de 1,5% en Materiales.



El sondeo señaló que en el caso del costo de la mano de obra, fueron incorporados los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).



A su vez, indicó que el aumento en los segmentos laborales impacta en la categoría Gastos generales debido a que contiene el ítem ´Sereno´".



En ese capítulo se incluyen aquellos elementos que no son específicamente materiales ni mano de obra, directamente incorporados en la ejecución de la obra, y que fueron seleccionados por su importancia relativa en el costo del capítulo, aclaró el estudio.



Respecto del mes anterior, se observaron los mayores ajustes en Yesería con 4,4%; Movimiento de tierra con 4,2% y Pintura con 3,3%.



En tanto, se dieron menores aumentos en Instalación de gas con 0,5%, Instalación eléctrica con 0,4%; mientras que Carpintería metálica y herrería prácticamente no registra variación.



En ese escenario, según un análisis privado, las ventas al sector privado de productos para la construcción cayeron 30,4% en noviembre último con relación a igual mes de 2017.



Así se desprendió de datos publicados por el Grupo Construya, conformado por las empresas líderes de esa actividad.



En el informe que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, puntualizó que entre enero y noviembre de 2018, hubo un retroceso de 4,7% con relación al mismo período del año pasado.