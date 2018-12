Impuestos: Revalúo fiscal tomará propiedades al 70% del valor de mercado

Uno de los primeros consensos al que se arribó en el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) es que las valuaciones fiscales para el cobro de impuestos patrimoniales deberán rondar el 70% del valor de mercado.



Este órgano, integrado por representantes nacionales y provinciales, trabajará todo 2019 para que el 1 de enero de 2020 las nuevas valuaciones se instrumenten en todo el país.



Los gobernadores e intendentes tendrán libertad para adherir. A nivel nacional, sí se las usará para el cálculo de Bienes Personales, publicó La Nación.



El Ofevi, creado a través del decreto 938/18, busca consensuar una metodología y homogeneizar la forma en que los catastros de las diferentes provincias tomarán el valor de las propiedades.



El martes, en Córdoba, se realizó la primera reunión de trabajo con la participación de representantes de todas las jurisdicciones que adhirieron al pacto fiscal y del secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, dependiente del Ministerio del Interior.



"La primera evaluación -ahora cada catastro hace su propio diagnóstico- nos mostró que estamos lejos de lo que queremos. Hay deficiencias en los catastros, no están actualizados, no registran mejoras. Trabajar en su optimización nos permitirá contar con información territorial clave para diferentes usos y, además, mejorar la recaudación", indicó.



A nivel país, el promedio de las valuaciones fiscales ronda el 20% del valor de mercado, pero hay una marcada heterogeneidad. "El promedio esconde una fuerte dispersión; hay valores ridículos, y eso es lo más complejo de corregir", apuntó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.



Caldarelli graficó que hay casos en los que se recauda más "por Automotor que por Inmuebles, lo que es un absurdo. No tiene lógica y esconde una importante inequidad". Hay distritos en los que la valuación fiscal equivale al 2% del valor de mercado.



Aunque el funcionario planteó que el objetivo primordial no es mejorar la recaudación, admitió que será uno de los efectos de la corrección de las valuaciones: "Hay provincias que están dando subsidios por esa vía y no los tienen cuantificados", dijo.



Giordano acotó que las nuevas valuaciones -Córdoba las pondrá en marcha en enero- no se reflejan matemáticamente en los ingresos, donde la clave pasa por las decisiones de política tributaria. "Se pueden otorgar exenciones, descuentos. Hay herramientas para aplicar".



La diversidad y atraso en las valuaciones fiscales fue uno de los ejes de la discusión de los cambios en Bienes Personales que se trataron en el Congreso; para este año se tomarán las vigentes a diciembre de 2017. Las provincias que no las actualizan terminan aprovechándose de la mejora de recaudación que impulsan aquellas que sí lo hacen, informó La Nación.



En esa línea, Caldarelli indicó que la expectativa es que las provincias asuman las nuevas valuaciones y se corrijan las "grandes" diferencias que hoy existen entre distritos. Aún sin subir las alícuotas, la corrección de la base imponible empujaría la recaudación.



Hoy, en promedio, Ingresos Brutos significa un 70% de la recaudación propia de las provincias. En función de los nuevos parámetros del pacto fiscal, ese impuesto debe ir bajando y, en la ecuación general, deberían aumentar el peso los que gravan el patrimonio.



El Ofevi está integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete, de Hacienda, del Instituto Geográfico Nacional, de la AFIP y de las provincias. La comisión técnica, que quedó constituida ayer y se volverá a reunir en febrero, la forman funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, del Tribunal de Tasaciones, de Interior y de Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe.