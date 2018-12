El FMI aprobó el nuevo desembolso por 7.600 millones de dólares

En esta oportunidad fue David Lippton el encargado de informar al Board acerca del cumplimiento por parte de Argentina ya que la titular del organismo Christine Lagarde se encuentra en Ghana en visita oficial.



El comunicado posterior emitido por el Directorio informa que se completó la segunda revisión del "desempeño económico de Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By (SBA) de 36 meses que fuera aprobado el 20 de junio de 2018".



Argentina pasó la revisión sin problemas ya que según se lee en el comunicado se "permite a las autoridades extraiga el equivalente a SDR 5,50 mil millones aproximadamente US $ 7,6 mil millones". El total de lo desembolsado por el Fondo desde junio significan aproximadamente US $ 28,09 mil millones.



El director adjunto del FMI llevó a cabo las siguientes declaraciones en relación a la marcha del programa económico:



· "Hay indicios tempranos de que el programa de reforma económica rediseñado, incluido un nuevo marco de política monetaria, está dando resultados".



· "El peso se ha estabilizado y la inflación, aunque sigue siendo alta, ha comenzado a disminuir, a medida que disminuye el traspaso de la depreciación del peso anterior".



· "Sin embargo, la economía argentina aún se está contrayendo y sigue siendo vulnerable a los cambios en de percepción del mercado".



· "Se espera que la actividad económica comience a recuperarse en el segundo trimestre de 2019".



En otro párrafo, Lipton resalta aspectos políticos como ser:



· "La aprobación del presupuesto para 2019 con un amplio apoyo político ha ayudado a consolidar confianza en el plan de reforma económica y la continuidad de las políticas de las autoridades".



· "La disciplina fiscal creó espacio para el pago único otorgado para proteger a los más vulnerables del peso del ajuste".



· "En el futuro, será fundamental continuar salvaguardando los objetivos fiscales frente a los desafíos de implementación y la recolección de ingresos más débil de lo esperado".



· "Mantener el gasto social debe seguir siendo una prioridad clave".



· "Es necesario seguir avanzando para mejorar el marco fiscal a medio plazo y la gestión de la deuda".



También el FMI formula algunas recomendaciones y valora que se avance en la independencia del Banco Central.



· El compromiso continuo con el déficit y con el tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá aún más la credibilidad del marco de política monetaria, volverá a anclar las expectativas de inflación y aumentará la resistencia de la economía a los choques externos.



· Se están realizando preparativos para recapitalizar el banco central y mejorar su independencia operativa.



· A medida que la economía se estabilice, sería clave hacer girar la agenda de reformas para impulsar el crecimiento a mediano plazo.



· En este contexto, las reformas estructurales ayudarían a impulsar la inversión y la productividad; aumentar la empleabilidad de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de bajos ingresos; y brindar mayor apoyo a los pobres.



· Los esfuerzos también podrían dirigirse a mejorar la eficiencia del gasto social al tiempo que se amplía la cobertura de la red de seguridad social.



· También sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de jubilaciones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad.



· Continuar la firme implementación del plan de estabilización será esencial para tranquilizar a los inversionistas nacionales e internacionales, consolidar el retorno de Argentina a la estabilidad macroeconómica y mejorar de manera duradera los estándares de vida de todos los argentinos", concluye Lipton.



En principio, y de acuerdo a fuentes oficiales, se nota que el FMI esta bastante satisfecho con la marcha del programa (está bajando la inflación, se está estabilizando el peso, se está cumpliendo las metas fiscales) pero aclaran que estos "resultados no son para tomar como seguros", en el sentido de que son conscientes de las vulnerabilidades que enfrenta la economía.



La misión ya estaba al tanto del fallo de la Corte Suprema y si bien el tema previsional lo ven como uno de los puntos importantes a resolver minimizaron el impacto de la decisión judicial como también lo hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



En el FMI siguen pensando que la recesión terminará el próximo año y que la inflación ya está bajando.Estiman que el presupuesto 2019 es bastante realista y que tiene "espacio para resolver por ejemplo, eventuales problemas".



Se mostraron satisfechos con el valor actual del dólar y rescataron el tema de las bandas. En síntesis, es claro que el Fondo está conforme con la marcha del nuevo programa acordado.



Ámbito.com.