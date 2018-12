Más de 1000 cosecheros entrerrianos se trasladan al sur argentino para trabajar

El titular del Sindicato de Obreros de la Fruta, Alcides Camejo confirmó que luego de la cosecha de citrus y de la finalización de zafra de arándanos, se produce el éxodo de trabajadores concordienses al valle de Neuquén. Además denunció que hay empresas que adeudan aportes de la obra social desde el mes de julio.



"Después del arándano la situación es muy complicada y las empresas citrícolas y de servicios no han realizado los aportes a la obra social del sindicato, algunas firmas están debiendo aportes desde julio y agosto, lo que hace que la situación sea desesperante", precisó el sindicalista.



El próximo 9 de enero partirá el primer contingente de cosecheros de Concordia hacia el valle de Rio Negro y Neuquén. "Los primeros colectivos van a salir el 9 de enero como todos los años y estimamos que cerca 1300 personas de Concordia van a ir al sur , son cada vez más los que se quieren ir porque en la ciudad no hay oportunidades ni trabajo, es lamentable que el gobierno nacional no apoye a las actividades regionales como la fruta y la madera, desde hace tres años soportamos el momento más difícil de la economía y esto es terrible para las familias, los obliga a separarse a desmembrarse, esta situación es terminal y por eso estamos apoyando a los trabajadores en este viaje", detalló a diario El Sol.