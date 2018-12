Dujovne: "La inflación será más baja en 2019, pero no hacemos pronósticos"

"No pronosticamos la inflación mensual. Miramos los números y nos sirven para la toma de decisiones. Estamos confiados con lo que estamos haciendo para tener una inflación más baja en 2019 que en 2018 y estamos convencidos de que vamos por el rumbo correcto para obtener ese resultado", sostuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el integrante del Gabinete destacó que el Gobierno está implementando "una política monetaria muy sólida, muy simple, muy creíble, que está logrando reducir la inflación mes a mes y ese proceso va a continuar".



"Más allá de que estamos convencidos, no queremos ponerle un número. No tenemos metas de inflación, sino de agregados monetarios. Nuestro compromiso es cumplir con la meta que tenemos para la base monetaria", añadió.



Y concluyó: "Cumpliendo con nuestro programa monetario estamos convencidos de que la inflación va a ser más baja, pero no hacemos pronósticos sobre la inflación".