La liquidación de agrodólares cayó 38% en noviembre

En 2009, el año de la anterior sequía, para los primeros once meses se anotaba una cifra ingresada de U$S 15.403 millones destacó el economista Joaquín Berro Madero en un informe.



De acuerdo a los datos de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), las liquidaciones de noviembre sumaron U$S 810 millones, siendo el cuarto mes consecutivo de caída interanual, 38%, luego de los picos de junio y julio.



"Durante el mes de noviembre, la liquidación de agrodólares se contrajo significativamente respecto de igual mes del año pasado", señaló.



Acotó que "luego de la sequía verificada en el sector, el deslizamiento del tipo de cambio había comenzado a dar algunas señales en materia de exportación".



"Sin embargo, las expectativas de devaluación estarían influyendo en el recorte del ritmo de liquidación de divisas", indicó el analista.



También destacó que "el complejo agroindustrial representa aproximadamente el 45% del total de las exportaciones del país".