Piden "mayor apoyo y difusión" a la producción ovina

"Tiene que haber mayor apoyo y difusión para la producción ovina de la provincia". Así lo afirmó el productor Rubén Flores, titular de la Cabaña San Esteban, ubicada en Chajarí. Hace más de 20 años se dedica a esta producción ovina y reclama políticas concretas para el sector.



"Soy la segunda generación que se dedica a los ovinos, este campo está desde 1884 así que tiene varios años, siempre con ovinos. Mi padre fue un gran criador de ovinos, siempre lo tuvo bien poblado al campo y hoy me toca a mí seguir los pasos junto a mi familia y mis hijos", dijo.



"En esta cabaña criamos la raza Ideal, llevamos alrededor de 20 años como cabaña, me he dedicado a la reproducción de machos y de hembras. Seleccionamos reproductores para el mejoramiento de majadas", aseguró.



"Haciendo un poquito de historia esta raza es originaria de Australia y Nueva Zelanda, el nicho en américa del sur se localiza en Brasil, Uruguay y nuestro país", indicó.



Y agregó: "Para nosotros es muy especial porque en este departamento a través del señor Federico Garát por 1949 es quien trae los primeros animales de Uruguay y se ubica en el centro norte de Entre Ríos y centro sur de Corrientes".



"Es una raza sintética porque tienen origen en el Merino, se compone con ¾ merino y ¼ Lincoln y es una raza con doble propósito con más actitud lanera. En sus comienzos tenía una producción de lana al 70/30, hoy para competir con las razas laneras estamos en 60/40", enfatizó.



"El ovino requiere sus cuidados, en esta época estamos próximos al servicio, ósea que estamos en recuperación de las madres, tenemos la recría de hembras y machos. Nosotros hacemos el borrego, hace unos años incursionamos en pedigree pero en menor escala. Todos los días realizamos tarea de cuidado, ver si no hay enfermedad, rotación de potrero y alimentación", manifestó.



"En cuanto al planteo sanitario nosotros hacemos la desparasitación estratégica de acuerdo como viene el año. También se controla afecciones podales si viene muy húmedo, la miasis y los baños contra el piojo", resaltó.



"Participamos en varias exposiciones como es La Paz, Feliciano, Concordia, Curucú y Mercedes que es muy importante. Este año no fuimos ajenos al tema económico, pero dentro de todo se vendió pero se nota el factor económico que incide en la producción ovina", dijo.



Asimismo, indicó que "hay muchas cosas que hacemos a mano en estas instalaciones como las mangas, las casillas de operar, la mesa para acondicionar el animal, un brete móvil, las pasteras. Son anexos que hicimos con mis hijos a la cabaña".



"En cuanto a genética todos los años hacemos una selección en base al standar racial de la raza. Todo animal que consideramos que no tiene buena actitud reproductiva lo descartamos. Incorporamos padres de cabañas de punta como lo es El Carandá de Surt. Antes incorporamos genética de Marcos Schmucler y Cabaña La Malvinense. También hicimos una técnica de lasparocopia de un carnero australiano. Siempre tratando de mejorar en genética", agregó.



"Hoy el ovino es una producción alternativa, la mayoría son pequeños productores. El valor comercial está en la lana y la carne, el futuro de la lana está en cruza fina y fina y la de mayor grosor va a tener otra actividad de acuerdo a la tecnología que se está buscando. En esto quiero mencionar por ejemplo en España se están haciendo ladrillos con algo de lana como aislante de techos, en autos también. Es una fibra natural que tiene muchas propiedades", señaló.



"La carne tiene buen precio, nuestra raza produce muy buena carne. Buena distribución de la grasa y de acuerdo a su servicio se produce dos o tres meses antes que las tradicionales eso es una ventaja con referencia a otras razas", remarcó.



Y finalizó: "En referencia al gobierno, creo que tiene que haber un apoyo y mayor difusión a la producción ovina, además de tener proyectos eficientes".