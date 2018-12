El dólar saltó 71 centavos durante la semana y terminó por encima de los $39

Subió en otros mercados

Otros mercados de dinero

El dólar acumuló una suba de 71 centavos en la semana y cerró a $ 39,02, tras avanzar 27 centavos este viernes en bancos y agencias de cambio de la city porteña. La suba se dio por coberturas privadas, en medio de un sobrante de liquidez interna tras recientes licitaciones de letras y frente al avance de la divisa estadounidense en los mercados externos.El billete acompañó al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 34 centavos a $ 38,17 en una rueda con altibajos y de marcada volatilidad. En la semana, en tanto, la moneda norteamericana acumuló una suba de 77 centavos.La suba se produzco en sintonía con la región: en Brasil gana un 0,6%, en Chile, un 0,9% y en México, un 0,5%, cuando el índice dólar subía un 0,6% contra una cesta de monedas.El Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días de plazo por $ 125.132 millones (se liberaron $ 34.622 millones), con una tasa promedio de corte ubicada en 59,08% (el jueves había cerrado a 59,16%). Los rendimientos máximos adjudicados fueron del 59,75% y los mínimos, del 58,4%.Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "la noticia sorprendente en la semana, fue que el BCRA liberó $ 144.280 millones y el dólar se apreció sólo 2,1% sin intervención de la autoridad monetaria".Los precios exhibieron un derrotero muy amplio que se tradujo en una significativa amplitud entre máximos y mínimos operados.Desde el arranque de la sesión se impuso la demanda por cobertura y los precios respondieron con subas importantes que los llevaron a tocar máximos en los $ 38,35 en los momentos de mayor presión compradora.Los buenos niveles alcanzados por el tipo de cambio mayorista estimuló la aparición de vendedores que desarmaron la presión inicial con bajas que le hicieron perforar al dólar el piso de los $ 38, con mínimos en los $ 37,90 al promediar el comienzo de la última parte.Sobre el final de la jornada el remanente de una demanda insatisfecha volvió a empujar la cotización llevando los valores a los niveles registrados en el cierre. El volumen total operado descendió un 14,4% de u$s 630 millones."Las proyecciones que anticiparon una recuperación del dólar en el segmento mayorista se confirmaron en la fecha y pueden estar configurando un nuevo escenario que, sin dramatismo exhiba una suba de los precios sobre el final de diciembre", puntualizaron desde PR Corredores de Cambios.En el mercado informal, por su parte, el blue opera estable a $ 37,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó ayer 25 centavos a $ 37,84.En el mercado informal, por su parte, el blue ganó 35 centavos a $ 38, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 25 centavos a $ 37,84.En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 58%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 156 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes.En el mercado de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.165 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre diciembre y enero con precios finales a $ 39,075 y $ 40,90 con tasas del 61,81 % y 54,39 % TNA, respectivamente.Por último, las reservas internacionales del BCRA subieron el jueves u$s 35 millones y finalizaron en u$s 49.920 millones.