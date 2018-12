Aseguran que la accidentabilidad laboral se redujo

De acuerdo con el Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral, en el desglose por género, surge que la siniestralidad laboral entre las mujeres se redujo casi 6%.



Según informó el organismo, el estudio tendrá una periodicidad de publicación trimestral, ya que antes eran relevamientos anuales.



El estudio indicó que en el item: casos con días de baja y secuelas incapacitantes sin baja, se produjo un descenso del 4,4% en la medición interanual.



Asimismo, en accidentes in itinere hubo una caída del 9%; en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) con baja y secuelas incapacitantes, la baja fue del 2,8% y casos ATEP mortales, con el 2,1%.



También contempla los "casos mortales", donde no se registró una variación porcentual y los casos in itinere mortales, que crecieron 2,6%.



El informe, además, arroja un detalle importante: un descenso de casi 20% en lo que respecta a enfermedades profesionales cuando se toma en cuenta la variación interanual, según tipo de trabajador y siniestro.



El informe muestra, además, una baja de la siniestralidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias que adhirieron a la Ley Nº 27.348.



Son los casos de Buenos Aires (8%); San Juan (7,1%) y Misiones (6,3%), entre las que presentaron las variaciones más relevantes.