Habilitan nuevos vuelos "low cost" desde el aeropuerto de Paraná

A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación autorizó a la aerolínea low cost Flybondi a incorporar 284 rutas aéreas nacionales. Entre las conexiones aprobadas, el aeropuerto de Paraná podría conectarse con San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, y viceversa. La lista de vuelos que trascendió desde Nación también menciona la ruta Concordia-Buenos Aires.



"Las empresas aéreas solicitan a la Anac (Administración Nacional de Aviacion Civil) rutas para poder volar, y una de las solicitudes de la Anac es que vuelen a diversos lugares y no los tradicionales, por eso incluyen Paraná-Bariloche y Paraná-Puerto Iguazú, esto no quiere decir que Flybondi lo haga ya", indicó Daniel Buiatti, quien trabaja en el aeropuerto de Paraná y es miembro de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana).



Buiatti contó a El Diario que se comunicó con representantes de Flybondi para consultarlos sobre estas posibles nuevas rutas. "Me dijeron 'está la autorización, pero todavía no nos sentamos a analizar', ellos están recibiendo aviones y a medida que los reciben van viendo a qué rutas los destinan", indicó.



Desde la aeroestación local informaron que son las aerolíneas las que deben definir si operan o no las rutas aprobadas, y que no están obligadas a hacerlo. "Las rutas ya están autorizadas, ahora es potestad de la empresa volar o no", resaltó.



Al ser consultado por el posible interés de otras aerolíneas para operar en Paraná, Buiatti dijo que por el momento "no hay nada".



Desde Sauce Viejo

El aeropuerto santafesino "Metropolitano de Sauce Viejo" podría sumar cinco nuevas rutas nacionales, por lo que está autorizada a volar hacia San Carlos de Bariloche, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata, Mendoza y Salta, y viceversa.



Las 284 rutas fueron solicitadas en la audiencia pública que se realizó el 5 de octubre pasado, con dos frecuencias semanales. También se había incluido el pedido para que sumen destinos las empresas Lasa, Jet Smart y Andes, ésta última con la posibilidad de llegar una vez por semana a varias ciudades turísticas de Latinoamérica y hasta a Miami. Pero todavía no hay novedades al respecto.