Sindicatos rechazan el tope de suba salarial que quiere imponer el gobierno

Economía El Gobierno ya definió el tope de suba salarial que quiere imponer para 2019

La idea del Gobierno nacional de un techo del 23 por ciento en las paritarias del año próximo acorde con la pauta del Presupuesto 2019 ya encontró rechazo en los gremios.Dirigentes de sindicatos privados criticaron al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien elogió a las asociaciones de trabajadores que negocian su paritaria en torno a esa cifra. En contrapartida, gremialistas anticipan que pedirán cláusulas de revisión atentos a lo que sucedió este año con la alteración de las pautas inflacionarias.Los dirigentes creen que la inflación que prevé el Ejecutivo es, cuanto menos, "mentirosa".El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), en Córdoba, Omar Dragún, calificó la propuesta de "cruel mentira que quieren meter en la cabeza del pueblo"."Empezaron con el 18 y vamos a terminar con un 42 a 45 por ciento. La mayoría del pueblo ha estado perdiendo", dijo Dragún."Pensar que un 23 por ciento va a ser la inflación del año que viene es burlarse", opinó el dirigente de los mecánicos.En el mismo sentido, Pablo Chacón, que conduce el gremio de Comercio en la provincia de Córdoba, adjetivó como "totalmente irreal" la idea de un tope. Por el contrario, el líder de los mercantiles consideró que tiene que haber revisión en los salarios."Dios quiera que no tengamos que activar 'cláusulas gatillo', pero tope no tiene que tener", dijo Chacón.Según publica el diariode Córdoba, Miguel Herrera, secretario general de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), no cree en la pauta inflacionaria: "El antecedente es que se nos prometió un montón de cosas y ninguna, de la clase media para abajo, se concretó". Más aún, Herrera señaló que es "una utopía" la baja de la inflación que pregona el Gobierno porque ve que "las cosas siguen aumentando"."Si me dicen que para 2019 proyectan un 23 por ciento, automáticamente tengo que subirle el seis que estoy perdiendo. Me parece que hablar de techo es una ocurrencia", manifestó el sindicalista de Aoita.En el gremio de la Construcción creen que 2019 "va a ser calcado a lo que ha pasado este año". Así se refirió Néstor Chavarría, dirigente de Uocra."Yo creo que ningún gremio va a firmar por ese número sin dejar abierta una cláusula", expresó.Héctor Morcillo, referente del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Stia), dijo que "con este gobierno no se puede asegurar nada"."Este año comenzó con una pauta del 10 por ciento, después la llevó al 15, después al 20, y terminamos la mayoría de los gremios reajustando cerca del 40", recordó.