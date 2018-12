El dólar cerró con leve baja a $ 38,75

El dólar cayó cuatro centavos este martes a $ 38,75 en bancos y agencias, según el promedio de ámbito.com, en una jornada en la que el Ministerio de Hacienda licitó Letras del Tesoro en dólares a una tasa nominal anual de 4,75%.



El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 15 centavos a $ 37,81 en una rueda de tendencia mixta, con bajas iniciales que se revirtieron con cierta fuerza en la segunda parte del día.



El Banco Central licitó Letras de Liquidez a 7 días por $ 141.172 millones, con una tasa promedio de corte del 58,97% (el lunes, había cerrado a 59,23%). El rendimiento máximo adjudicado fue del 59,55% y el mínimo, del 58%.



El analista Fernando Izzo indicó que la baja del mayorista se produjo como consecuencia del "sobrante de $ 22.500 millones de la licitación de Leliq (vencían 163.633 millones)", en cuya subasta la autoridad monetaria bajó el rendimiento promedio en 25,6 puntos básicos".



"La exportación cerealera sigue conflictuada por los trámites para despachar la mercadería y solamente está liquidando cerca de u$s 50 millones, cuando dicen que habría un volumen récord de más de u$s 3.000 millones para comercializar entre diciembre y enero próximo", destacó Quintana.



La primera parte de la sesión mostró al dólar mayorista operando con relativa debilidad por efecto de los ingresos desde el exterior, y con los precios mostrado retrocesos que los llevaron a tocar mínimos en los $ 37,52.



Durante gran parte de la jornada el tipo de cambio mayorista lateralizó su cotización en un rango comprendido entre los $ 37,63/37,65 como expresión de un relativo equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas.



En el último tramo de la sesión se hizo muy fuerte la demanda por cobertura y los precios reaccionaron con subas que se escalonaron hasta el cierre, alcanzando en este lapso los máximos del día al operarse en los $ 37,81.



En este contexto, el volumen negociado aumentó un 13,8% a u$s 634 millones.



El operador Gustavo Quintana indicó que "por segunda jornada consecutiva se materializó una reacción alcista del tipo de cambio que le hizo arañar nuevamente los $ 38, un nivel que es el más alto de la última semana y media".



Agregó que "necesidades de coberturas disparatadas sobre el final de la rueda alteraron el precario equilibrio del inicio de la sesión y en un escenario de menor respuesta de la oferta potenciaron la corrección de hoy".



De esta manera, en las dos primeras sesiones de esta semana el valor del dólar "se recuperó con exceso de la caída de la semana pasada" y volvió a un valor similar al de fines de noviembre pasado, destacó Quintana. Otros mercados de dinero En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 56%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 142 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.



En el mercado informal, por su parte, el blue cerró estable a $ 37,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió cuatro centavos a $ 37,61.



En el Rofex, donde se operaron u$s 426 millones, más del 60% se pactó entre diciembre y enero con precios finales a $ 38,82 y $ 40,668 con tasas del 48,75% y 54,10% TNA, respectivamente.



Por último, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s 61 millones y finalizaron en u$s 49.785 millones.