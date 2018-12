El ministro Dujovne dijo que la Argentina está "terminando de superar la crisis"

Preservar los fondos

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, destacó que la Argentina está "terminando de superar la crisis" y se encamina a iniciar un "crecimiento sobre bases más sólidas"."El proceso de desinflación que estamos logrando a partir de esta política tan dura del Banco Central -pero que es muy clara y muy simple- permite reanclar las expectativas inflacionarias", resaltó el funcionario.Al exponer en el Congreso Internacional de Economía 2018, Dujovne consideró que la inflación "anclada" permite que los salarios reales "se estabilicen".Para el ministro, el Gobierno tiene "un solo camino para seguir: 'desconsolidar' las cuentas públicas y estar preparados para eventos negativos".A su criterio, la Argentina está "en una posición muy sólida en términos de liquidez. Tenemos el programa con el FMI que implica un gran prefinanciamiento para nuestro Fisco, que queremos preservar"."Los desembolsos en moneda extranjera que estamos recibiendo, no tienen mejor uso que no tener que usarlos. De esa manera, podemos mostrar esa disponibilidad de fondos para conseguir financiamiento en moneda doméstica en el mercado local y preservar los fondos en moneda extranjera al momento de tener que efectuar el repago de esos fondos", añadió.Dujovne afirmó que el Gobierno va a "persistir" en la construcción de un mercado de capitales "fuerte y sólido", que permita tener "buena parte de la deuda" pública en pesos."No tenemos un mercado de capitales local relevante, con inversores de largo plazo, con una buena parte de la deuda nominada en moneda local. Eso ocurre por décadas de represión financiera, que hemos desmantelado en estos tres años de Gobierno, sostuvo.Al disertar en la Conferencia Internacional de Economía 2018, Dujovne señaló, además, que es intención del Gobierno "persistir en el camino de construir un mercado de capitales fuerte, potente y sólido"."Queremos que nuestra deuda neta con el sector privado vaya creciendo en pesos. Y para eso, el desafío es tener un superávit primario elevado", enfatizó.En busca de "un superavit primario elevado". Dijo que buscan que se busca que "nuestra deuda neta con el sector privado vaya creciendo en pesos, y para eso el desafío es tener un superávit primario elevado".Subrayó que el país está "bajando el gasto primario real en 10 puntos porcentuales en 2018, y lo mismo hará en 2019, con una corrección fiscal cercana a 3 puntos del Producto Bruto".Dujovne destacó el "fenómeno que está ocurriendo en la Argentina con nuestras exportaciones, ya que las no agrícolas están creciendo a muy buen ritmo"."El crecimiento de las exportaciones viene de todos lados, no lo explica solo Brasil, hay un conjunto de historias microeconómicas, como la suba del 50% anual de las exportaciones de carne, la explotación del litio y el boom de los limones luego de destrabar el mercado de Estados Unidos", destacó."La crisis que está terminando de superar la Argentina tiene su origen en políticas erradas aplicadas durante muchos años, porque cuando vino el boom de commodities, se consideró que el fenómeno sería permanente, y se acomodó un nivel de gasto solo consistente con el mantenimiento de ese fenómeno", señaló Dujovne.El funcionario destacó que la Argentina está en camino a "tener superávit primario consistente, el mismo camino que otros recorrieron, y del cual podemos aprender, como lo han hecho Chile, Colombia o Perú".Dujovne subrayó que cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri el "déficit consolidado equivalía al 8% del Producto Bruto, mientras en 2019 será del 3,2%, y las provincias tienen superávit financiero".Dijo que cuando asumió Macri el gasto público era "equivalente al 42% del Producto Bruto, con una presión fiscal record".Advirtió que era "muy difícil encontrar países que tuvieran el control de capitales de la Argentina, una política del comercio exterior que destruía las exportaciones, no había estadísticas", y sostuvo que el plan es "reintegrar la Argentina al mundo, con el objetivo de converger en cuentas públicas solventes"."La Argentina experimentó un freno en el flujo de capitales en abril, y la sequía nos restó 1,5% del PIB y 9.000 millones de dólares en exportaciones", precisó Dujovne.Pidió "reconocer que la Argentina necesitaba un tipo de cambio más apreciado, fuimos al Fondo Monetario por liquidez y apostamos al equilibrio fiscal primario, no había otro camino que tomar"."El otro componente que debemos tener en cuenta es que no tenemos un mercado de capitales local de tamaño relevante, con inversores de largo plazo, para que buena parte de nuestra deuda esté en moneda local, porque reconstruir el mercado de capitales sólido lleva mucho tiempo", sostuvo Dujovne.El ministro de Hacienda dijo que para ello se deben tener "tasas de interés reales positivas" y destacó que "desde hace meses todas las emisiones de deuda son en pesos"."Hemos logrado corregir un tipo de cambio real que no reflejaba la productividad de la Argentina, después de tantos años de avances sobre el Estado de Derecho, están dadas las condiciones para crecer, y en ese escenario la Argentina tendrá un déficit de balanza de pagos inferior a 2 puntos del Producto Bruto", indicó.Concluyó que el objetivo es "iniciar un crecimiento sobre bases más sólidas que las que tienen otro países de la región".