Prevén que el dólar podría cerrar el año próximo en torno a $ 51,5

La consultora económica Ecolatina publicó en su último informe sus proyecciones económicas para el año próximo, de las que se infiere que la carrera nominal será más pareja en 2019. En este marco, proyectó un dólar en torno a $ 51,5.



Entre las causas de una desaceleración en la suba de la divisa, Ecolatina señaló que el tipo de cambio real "no se encuentra atrasado", de modo que sus presiones alcistas estarían más acotadas. Además, consideró que el esquema de Zona de No intervención cambiaria acotaría dinámicas disruptivas.



De todas formas, la consultora identificó posibles tensiones en torno al valor de la divisa. Las principales tendrán que ver con la aproximación de las elecciones y la incertidumbre en torno a quién será el próximo presidente. Además, apuntó a las dudas acerca del repago de la deuda, lo cual también potenciaría las presiones cambiarias.



Otra de las proyecciones tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos. Si bien no hay información acerca de posibles aumentos después del primer cuatrimestre de 2019, se prevén aumentos de agua, electricidad y gas durante ese período. En definitiva, Ecolatina prevé un crecimiento entre 32-33% en 2019 -levemente por encima de la inflación-, ya que más allá de las intenciones políticas del oficialismo, se deberán realizar correcciones en pos de alcanzar la exigencia fiscal pactadas con el FMI (claves para el repago de los compromisos asumidos y aportar estabilidad cambiaria).



Por su parte, en 2019 los salarios formales comenzarán el año con significativos aumentos producto de la cláusula de revisión impuesta en muchas negociaciones paritarias de este año. Además, a estas se sumarán las negociaciones propias del 2019, cuya "temporada alta" será en el segundo trimestre. Sin embargo, como resultado de "la caída de la demanda y un deterioro del mercado laboral, solo una porción de los reclamos podrá ser satisfecha". En consecuencia, los salarios formales exhibirían un alza de 35% el año que viene, registrando mayores subas que el dólar y las tarifas de servicios públicos a lo largo de 2019.