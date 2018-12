Del campo a la góndola: Los productos aumentaron su precio en un 5,2%

La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios subió 5,8% en noviembre y se ubica 22,8% por encima del mismo mes del año pasado. En promedio, los consumidores pagaron 5,25 veces más de lo que cobró el productor en el anteúltimo mes del año.



En un mercado signado por la caída en las ventas, especialmente en las frutas, la naranja, la mandarina, el pimiento rojo y la calabaza tuvieron los mayores incrementos en la brecha del mes. En los primeros tres se explica por una fuerte baja en los precios al productor. En la calabaza por la suba de precios al consumidor.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.



En noviembre, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 5,66 veces, 7% más que en octubre y 28,9% más que en el mismo mes del año pasado.



El IPOD ganadero, en tanto, bajó 1,1%, ubicándose en 3,59 veces, 7,9% por debajo de noviembre de 2017.



La participación del productor en el precio final se redujo a 22% promedio contra el 22,9% del mes anterior. Mayores brechas Los productos con mayores brechas en noviembre fueron: la naranja, donde el precio se multiplicó por 13,7 veces desde que salió del campo del productor, el pimiento rojo con una multiplicación de 8,57 veces, la manzana roja con 8,11 veces, la mandarina con 6,86 veces y la pera con 6,54 veces.



En el caso puntual de la naranja, que volvió a ser el producto del IPOD que más veces multiplicó su precio desde su valor de origen, la brecha subió 3,6 veces, desde 10,1 veces en octubre. Ese aumento se debe a la caída de 23,9% en los precios al productor, que se suma al recorte de 19,2% que ya había registrado en octubre. Los precios de góndola, en cambio, subieron 3% en noviembre. Menores brechas Los productos con menores brechas, en tanto, fueron el huevo y la carne de pollo, donde el consumidor pagó apenas 2,51 veces más de lo que recibió el productor, la acelga con 3,12 veces, y el tomate redondo con una diferencia de 3,48 veces.



En general, son todos productos donde las brechas se mantienen estables a lo largo del año, porque hay una oferta constante, organizada y facilidad de reemplazo de productos de una zona por otra cuando las inclemencias del tiempo u otros factores inciden en sus cantidades. Subas en las brechas En cuanto a las variaciones de las brechas, el mayor aumento se registró en el pimiento rojo, donde la brecha subió 117,9%, de 3,93 en octubre a 8,57 veces en noviembre. El incremento está determinado por una caída del 54,6% en el precio de origen que, según indican los productores consultados, se debe a un reacomodamiento de los precios. En meses pasados el pimiento rojo había sufrido un fuerte aumento tanto en origen como en destino por la escasez de producto que generó la prolongación del calor en los meses de abril y mayo. Eso provocó una cosecha temprana que, por la falta de infraestructura, tuvo que ser vendida rápidamente, generando así faltantes durante algunos meses.



Otro producto con incrementos fuertes en sus brechas fue la mandarina, donde subió 40,9%, de 4,87 a 6,96 veces. El precio al productor bajó un 29% frente a octubre, mientras que el precio al consumidor se mantuvo sin cambios.



Según explica Dante Javier Grigolatto, vicepresidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), en los cítricos hay muy pocas ventas y con los precios actuales los productores no llegan a cubrir los gastos del mes. "Muchos productores entrerrianos están optando por ir a comercializar directamente al mercado, y a veces ni siquiera llegan a vender lo que tienen, lo que deriva en tener que tirar la fruta que les queda", dice Grigolatto. Y advierte: "Los insumos aumentaron mucho en los últimos meses debido a la devaluación, y al no poder actualizar los precios de venta están trabajando a pérdida".