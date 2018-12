Con diferentes paneles de discusión sobre el índice de participación de la mujer en las Pymes, empresas WEP'S, generadoras de inspiración y proyección internacional de los negocios de mujeres, se dieron a conocer cifras reveladoras en el encuentro "Mujeres y negocios: su impacto en las organizaciones", organizado por Mujeres Empresarias de CAME, del que participaron más de 100 dirigentes empresarias de todo el país.



Detrás del 39,1% de las pymes hay una mujer que toma las decisiones, reveló en ese marco un informe realizado por el sector. "Lo que no se mide no se corrige, por eso es tiempo de balances. La medición de la participación de la mujer nos invita a comprometernos", dijo Beatriz Tourn, presidenta de MECAME, quien destacó la reforma del estatuto de la entidad pyme para integrar al área y el documento alcanzado por el W20 para comprometer a los líderes del G20 en la igualdad de género.



Si se tiene en cuenta que las mujeres deciden el 65% del gasto de la familia, contar con esta mirada en las empresas puede ser decisivo. "La igualdad de género es un buen negocio", remarcó la especialista de Sector Privado de ONU Mujeres, Verónica Baracat, y agregó: "A todos los gobiernos les conviene que las mujeres ganen más, porque además invierten mucho más en educación y salud".



"La discusión del cupo femenino en la política tiene sentido porque un estudio dio como resultado que todas las leyes vinculadas a temas de alimentos, familia y violencia de género tenía como autor a una mujer. Tenemos miradas diferentes", resaltó la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación, Cristina Fiore Viñuales, y recordó que el 60% de los graduados universitarios son mujeres.



Por su parte, la ministra de Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, subrayó: "En momentos de crisis las mujeres nos arremangamos y salimos a pelearla".



En cuanto al mercado Laboral, la directora de Asuntos Públicos de Manpower Group, Amelia Videla, expuso que Argentina ocupa el podio en Latinoamérica, y el 11% a nivel global, en escasez de talentos, por eso "las organizaciones con fuerzas de trabajo diversas obtienen mejores resultados", explicó.



Las mujeres en las decisiones de las pymes



El Indicador de Participación de la Mujer en las Pymes (IPAMUP) elaborado en base a una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el mes de noviembre, entre 1526 industrias y comercios pequeños y medianos del país, arrojó como resultado que, si bien la participación de la mujer en las pymes viene marcando importantes avances, todavía la brecha con los hombres es elevada. Mientras que detrás del 39,1% de las pymes hay una mujer tomando decisiones, en el 78,6% hay un hombre en ese rol.



En el 21,1% de las empresas la que decide es únicamente una mujer y en el 18% deciden ambos (hombre o mujer), alcanzando una participación de 39,1%. "La pyme es la salida laboral ideal para las mujeres emprendedoras, porque les permite flexibilizar los horarios para ser empresaria y mamá, pero padecen de grandes desventajas a la hora de conseguir un crédito para abrir un negocio o expandirse", indicó la economista Victoria Giarrizzo.



La participación de la mujer es mayor en el comercio que en la industria. Mientras en el primer caso la participación promedio femenina es de 42,1%, en la industria sólo en el 29,5% hay una mujer tomando decisiones. En cambio, en el 90,7% de las industrias hay un hombre resolviendo (en el 69,4% de las empresas sólo decide un hombre y en otro 21,3% lo hacen hombre y mujer).



Cuando se mira a las empresas donde deciden únicamente mujeres, en la industria apenas hay un 8,2% de pymes en esa situación. En cambio, en el 69,4% decide únicamente un hombre. En el caso del comercio, en el 25,2% decide únicamente una mujer (57,8% en el caso de los hombres).



Según los resultados de la encuesta, la industria sigue siendo una actividad muy sexista: no sólo la participación promedio de la mujer es baja, sino que en actividades como material de transporte o productos químicos y minerales no metálicos es prácticamente nula. El sector de indumentaria, textil, calzado y marroquinería es donde mayor participación tiene la mujer: 43%, mientras que material de transporte es donde menos: 12,5%.



En el comercio, el rubro donde mayor participación tiene la mujer es farmacia y perfumería (en el 60,2% de esas pymes hay una mujer tomando decisiones), mientras que donde menos es en ferreterías y materiales para la construcción (32,8%). En el caso del comercio textil, indumentaria, y bijouterie, en el 55,7% de las pymes participa una mujer tomando decisiones.